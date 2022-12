Dónde durmió, quién pagó y divertidas anécdotas: la historia detrás de la visita de Pelé a Honduras

“Milagro que te contesté, me han estado llamando de todos lados”, inició la conversación Don Jaime, quien marcó a Pelé en aquel histórico partido. “Apenas y me acuerdo, fue hace 50 años. Lo que mantengo vigente es que el Santos debió llegar dos semanas antes de cuando vino”, contó El Káiser.

“El día que debían jugar contra nosotros, el Santos no apareció. ¿Por qué? No sé, no me pregunte, no tengo idea qué descoordinación hubo. La gente se sintió burlada”, recordó, mencionando que hasta teníamos visitantes de países vecinos para espectar el encuentro.

Ante ello, Miguel Canahuati, presidente del Real España, envió a Manolo Muñoz (directivo) a Colombia para hacer que el Santos firmara un contrato para cumplir su participación en el duelo. Con 25 mil dólares estadounidenses de por medio puestos entre la Máquina y Fenafuth, el encuentro de exhibición se pactó para la tarde del domingo del 30 de enero en 1972 en el estadio Morazán de la capital industrial.

Un día después de su llegada, el sábado, el seis veces campeón del Brasileiro disfrutó a las 10:30 de la mañana de un entrenamiento previo a enfrentar a la Máquina aurinegra.

Numerosos aficionados se congregaron al Morazán, pensando que sería el escenario del ensayo, pero su decepción fue grande al darse cuenta de que esta se llevó a cabo en el campo de la zona militar. No obstante, gran cantidad de aficionados se trasladaron al establecimiento para presenciar los entrenamientos que consistieron en ejercicios gimnásticos y un peloteo.