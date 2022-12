El emotivo mensaje de Ana Jurka tras la muerte de Pelé

De igual forma, en sus historias de Instagram, la periodista deportiva aseguró que la noticia le impactó y no sabía ni cómo responder a la muerte del astro brasileño. “Es una sensación tan rara cuando se te muere un ídolo. Nunca tuve el placer de conocer, pero sí me tocó, porque para mí, absolutamente de todos de la historia no hay nadie como Pelé”.

Así como Ana Jurka decenas de cantantes, artistas y futbolistas se han pronunciado por la muerte de Pelé este 29 de diciembre tras una larga batalla contra el cáncer de colon que padecía.