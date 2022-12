Traiciones y desencanto: Así fue el romance de Pelé con Xuxa

Sin embargo, el reconocido jugador mundial no estaba acostumbrado a las negativas, por lo que no solo le preguntó a la chica, sino que llamó a su casa a pedirle permiso al padre para poder salir con ella.

Asimismo, contó: “Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”.

En 2020, durante una entrevista en YouTube, Xuxa recordó: “Tuve mi primera relación que duró seis años y fui traicionada continuamente. Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’”.

Aseguró que a sus 23 años, después de seis años con Pelé, decidió que su vida no estaba destinada a la del exjugador, por lo que decidió cambiar y vivir el resto de sus años de otra manera.

Por su parte, Pelé, en una entrevista para el semanario colombiano “Nuevo Estadio” contó una versión muy diferente y aseguró que él si tuvo una relación “seria” con Xuxa tras la separación con su esposa.

Además se refirió de forma muy despectiva de la relación que tuvo con ella. “Cuando la conocí, ella tenía 15 años, era virgen y tenía un noviecito con el que estaba peleada. Su padre me dio permiso y salimos juntos. A mí no me gustaban las vírgenes así que le dije que resolviera el problema con su noviecito. Después salimos con frecuencia. En ese momento, ella estaba empezando con sus actividades en la TV y quería tener hijos, pero yo tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos. Así, la relación se fue enfriando, aunque quedamos muy buenos amigos”.