Hernán “La Tota” Medina promete que “Motagua esté en lo más alto”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con una maleta llena de ilusiones y su mate en mano, el técnico argentino Hernán “La Tota” Medina arribó a Honduras para suplir el puesto que dejó Diego Vázquez y que internamente tenía César Obando al mando de las águilas azules del Motagua.



Tras sus primeros minutos en suelo hondureño, el entrega expresó su compromiso y responsabilidad por retomar el buen camino del ciclón azul, quienes han perdido en los últimos tres desafíos.



“Muy contento y feliz de estar acá, ponernos a la órdenes y comenzar a trabajar. De acá vamos al entrenamiento y estar con los muchachos, trabajar y planificar lo que se viene de aquí para adelante”, comenzó diciendo.



Medina dirigirá este jueves su primer entrenamiento del club.



“Charlaré con ellos, nos presentaremos, ya tenemos planificado los entrenamientos de esta semana, sabemos que tenemos un compromiso el domingo y hay que cumplir con la institución. Ya hoy poder entrenar es ganar un día, seguir rendimiento y es bueno para el futuro”.

El timonel argentino ha dejado claro que el tiempo es su peor enemigo en este momento: “vamos a contra reloj, harán falta algunos muchachos de la Selección, pero con el grueso del plantel también veremos ir progresando e ir buscando lo que pretendemos y el equipo encuentre”.

Pero su responsabilidad y objetivo es claro:

“Siempre que Motagua esté en lo más alto, eso es lo que a mí me concierne, empezaremos esta nueva etapa. El fútbol es permanentemente desafíos, exigencia en cada compromiso y el equipo cada vez que salga a cancha debe ir por los tres puntos, tener buena imagen y ser siempre el mejor”.



”La Tota” no evade su responsabilidad al tomar al club y asegura que está claro en lo que le espera en la institución.



“Si no no hubiese podido tomar el compromiso. A nivel profesional busco crecimiento, buscando nuevos horizontes y en el institucional, buscar poner a Motagua en lo más alto. Lo que uno diga se debe ver reflejado en el trabajo en cada compromiso que salga a cancha”.



Sistema de juego

”Esperenos que no solamente tengamos una buena idea de juego, sino que sea un equipo sólido, bien claro el sistema de juego y los carriles por cual debe circular el equipo”.



