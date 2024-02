Hernán Medina detalla cómo se dio la remontada y ya habla del clásico ante Real España

No creo que el equipo no se haya encontrado. En la primera mitad el equipo estuvo, no nos dominaron el juego, encontraron un gol de un golpe magnífico de larga distancia donde Samudio alcanzó a rozar. Después, Alexy Vega alcanzó a cabecear en la portería del área pequeña. Al descanso nos pudimos haber ido con la igualdad y no lo pudimos lograr, pero en el segundo tiempo fuimos más agresivos, con más llegada, pusimos más gente que nos dio más dinámica, en el primero no lo hicimos mal.

¿Alivia o refuerza la confianza en el equipo de mantener la victoria en casa?

Nos ilusiona lo que la gente mira, lo que la gente pretende, nosotros nos abocamos a ello, somos consciente que queremos mejorar, cuidar nuestra localía en casa es un factor fundamental donde estamos parejos todos, hacerse fuerte en la localía es lo que debemos hacer, el desafío es seguir manteniéndonos. La segunda mitad llena al espectador.