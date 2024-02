Marathón remonta y vence 3-1 a Real Sociedad y se mantiene en el liderato de la Liga Nacional

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Marathón remonta el encuentro en cuestión de 10 minutos, cuando Iván ‘el Chino’ López llega en el 68’ para iniciar esta ráfaga de goles contra el Real Sociedad , que solo anoto un único gol de parte de Kevin Güity , el cual no fue suficiente para mantenerse en la victoria.

Pero ahí no finalizó el encuentro, pues, Alexy Vega no quería quedarse como un asistente en este duro encuentro, enviando un remate poderoso contra la portería de Panchi Reyes, gracias al pase de Sacaza y Zuniga, quienes pusieron el tiro en bandeja de plata para el ex Victoria.

Tras este encuentro Marathón se posiciona en primer puesto con 13 puntos, por lo que solo Motagua podra nivelarse en la tabla de posiciones, si este vence a Lobos UPNFM en Choluteca.