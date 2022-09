Hernán Medford a Héctor Vargas: “¿Quién quedó fuera del Mundial, no es Honduras?”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Siendo muy fiel a su estilo, el entrenador del Herediano de Costa Rica, Hernán Medford, le mandó un fuerte mensaje a Héctor Vargas, técnico del Real España, a una semana de duelo de cuartos de final de a Liga Concacaf.

Las controversiales declaraciones de Medford surgieron luego de que Vargas cuestionara el planteamiento y la falta de intensidad del Cartaginés durante la serie de octavos de final en donde la Máquina se impuso con un contundente 4-0 en el global.

LEA TAMBIÉN: ¡Prioridad total! Se frustran fichajes del Valladolid y ahora van con todo por el hondureño Alberth Elis

Ante esto, “El Pelícano”, quien fue campeón como DT españolista, no se quedó callado y le respondió a su colega, remarcando que Costa Rica está en el Mundial y Honduras no.

“Tienen que analizar cuando habla un técnico y mi amigo Vargas no sé de donde saca ese tema. Yo les hago una pregunta, ¿quién está en el Mundial, no es Costa Rica? ¿Quién quedó fuera del Mundial, no es Honduras?”, apuntó Hernán Medford.

Del mismos modo, el costarricense añadió de forma irónica: “Entonces, imagínense, si tan poquita intensidad tenemos y nos llevó al Mundial”.

VEA: Árbitra hondureña Shirley Perelló pitará en el Mundial Femenino Sub-17 de la India 2022

Fiel a su estilo, el DT del Herediano, calentó el duelo de cuartos de final en Liga Concacaf frente a Real España, remarcando una vez más la mala eliminatoria que hizo Honduras rumbo a Qatar 2022.

“La pregunta que le tenían que hacer es si Honduras fue al Mundial, entonces por qué me venís hablando de intensidad y que tenemos que mejorar”, concluyó Medford.

Hernán Medford y Héctor Vargas tendrán su primer cara a cara el próximo jueves 8 de septiembre cuando el Herediano viaje a San Pedro Sula para disputar el primer duelo ante Real España por Liga Concacaf.

ADEMÁS: ¿Qué pasó? Primitivo Maradiaga no llega a acuerdo con Potros y Humberto Rivera seguirá como DT