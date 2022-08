Pedro Troglio se muestra feliz tras el triunfo ante UPNFM y pone su mirada en el clásico ante Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia sigue reinando en lo más alto de la clasificación y de manera invicta, luego de superar 2-0 a los Lobos de la UPNFM en el propio estadio Nacional Chelato Uclés.

Los leones alternaron en su alineación pensando en el clásico ante Motagua y el técnico Pedro Troglio, hizo una valoración del accionar de su equipo ante los universitarios.

“Un partido donde no hemos recibido ni un disparo al arco, esa es lo productivo de los 90 minutos. El primer tiempo exageramos en la tenencia del balón y no fuimos más directos, la tuvimos mucho, en la zona defensiva había poca movilidad ante un equipo que espera con 10 hombres parados atrás”.

Y agregó: “El segundo tiempo se abrió un poco más con la expulsión y ahí encontramos claramente más espacios. El primer tiempo desde lo futbolístico a la idea mía no me gustó, capaz les pareció lindo porque tocábamos, pero no hacia adelante que es lo que me gusta”.

Una de las alegrías más grandes que remarcó el estratega argentino. “Lo que rescato es que es otro partido más con el arco en cero que es importante. Cuando hay partidos finos, es bueno mantener el cero, ya que un gol te hace ganar el juego”.

También valoró el ingreso de los juveniles. “Seguir ganando más allá de hacer variantes. Hoy jugaron tres chicos de 19 años, uno de 17 que es Félix, Moisés que jugó 90 en un partidazo y Luis. El hecho de poder alternar habla bien del equipo”

Sobre el nivel de personal de Edwin Rodríguez. “Es un jugador ofensivo que no solo trabaja para atacar, sino para defender y eso a veces desgasta. Él siempre es importante desde que llegué al país cuando era un Sub-20 y ahora es un jugador consagrado, pero que tendrá partidos malos como todos, pero también buenos”.

También vio con buenos ojos el debut de Félix García. “Logró sumar 90 minutos y son chicos que deben representar a Olimpia, no es fácil y a mí criterio, hay que llevarlos con más tranquilidad, pero la exigencia de la bolsa de minutos obliga a apurarse un poco”.

En lo que respecta al desgaste del grupo. “Nosotros veníamos de jugar un partido que no solo se jugó con la piernas, sino con el alma, corazón, muy emocionante para la gente y con un desgaste muy grande. Veníamos de ese cimbronazo que cuesta volverse a situar en el campeonato y no es tan fácil salir.

En la previo con Municipal todos hablaban del partido y ahora ante Lobos no se hacía de la misma manera y eso no es bueno. Todos los partidos son importantes y el de hoy lo era, ya que si no se ganaba se compartía la punta”.

