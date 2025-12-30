Roberto Contreras tras incendio en el Mercado Medina: "Hemos atendido el 95% de las familias"

San Pedro Sula, Honduras.-El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, confirmó durante la madrugada de este martes 30 de diciembre que el 95% de las familias afectadas por el voraz incendio registrado la noche del lunes en el Mercado Medina ya fue atendida.

"Terminando a esta hora (2:42 am) con todos los equipos Municipales, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Ejército. Gracias, el incendio está controlado en su totalidad", afirmó el edil sampedrano en una publicación en su cuenta de X.

"Hemos atendido el 95% de las familias (2:42a.m.). Siempre del lado correcto, no con discurso, sino con hechos", aseguró Contreras.