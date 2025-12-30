  1. Inicio
Roberto Contreras tras incendio en el Mercado Medina: "Hemos atendido el 95% de las familias"

El edil sampedrano afirmó que los afectados recibieron atención y ayuda. Se conoció que hay cerca de 100 puestos afectados por este siniestro

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 06:24
El edil sampedrano Roberto Contreras afirmó que las personas afectadas serán atendidas.

 Foto: X Roberto Contreras

San Pedro Sula, Honduras.-El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, confirmó durante la madrugada de este martes 30 de diciembre que el 95% de las familias afectadas por el voraz incendio registrado la noche del lunes en el Mercado Medina ya fue atendida.

"Terminando a esta hora (2:42 am) con todos los equipos Municipales, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Ejército. Gracias, el incendio está controlado en su totalidad", afirmó el edil sampedrano en una publicación en su cuenta de X.

"Hemos atendido el 95% de las familias (2:42a.m.). Siempre del lado correcto, no con discurso, sino con hechos", aseguró Contreras.

Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: "Entre 60 a 100 puestos se quemaron"

Horas antes, Contreras ordenó que este martes, desde sus restaurantes, envíen 300 desayunos y 500 almuerzos para los emprendedores que perdieron sus locales.

De igual manera, la comida es para los bomberos y agentes de la Policía Nacional que han estado luchando por el siniestro que consumió más de 60 locales en el popular mercado. "Lo pagaré con mi sueldo", afirmó.

Puestos en ceniza: imágenes de incendio en Mercado Medina en SPS

Siniestro consume el Mercado Medina

Un voraz incendio que inició en un puesto de venta de cohetes consumió varios puestos en el Mercado Medina Concepción de la ciudad de San Pedro Sula, este lunes 29 de diciembre.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro habría comenzado por la chispa de una luz de bengala en el negocio de pólvora.

Hasta ahora se maneja que hay al menos 5 personas heridas y más de 60 puestos afectados por el incendio.

