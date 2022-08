Fernando Araújo lamenta la derrota ante Olimpia “Me voy con el sabor amargo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Victoria cumplió su segunda visita en este inicio de campeonato Apertura y cayeron derrotados 2-0 ante el Olimpia, situación que los obliga a sumar en la próximo jornada ante la UNPNFM.

El técnico de la Jaibas, Fernando Araújo, salió satisfecho más allá del mal resultado, considera que su equipo estuvo a la altura del compromiso y pudo llevarse los tres puntos.



“Fue un partido parejo y creo que la diferencia estuvo en los goles. Esas son las cosas que debes aprender cuando juegas con esta clase de rivales, donde la jerarquía te marca, ellos tuvieron y la mandaron a guardar, nosotros tuvimos una que otra chance y no pudimos”.

Araújo recalcó que: “La diferencia está en los dos goles no más, el que vio el partido y entiende de fútbol fue un partido parejo, en todo momento tuvimos el juego, le dimos intensidad, pero no tuvimos la capacidad de definir una que otra jugada. Aquí no hay reproche de la pretemporada”.

El estratega del equipo de La Ceiba reconoció que pese al buen desempeño de su equipo, el peso de la derrota golpea fuertemente y aún más cuando no le gusta caer.

“Me voy un poco con el sabor amargo porque a nadie le gusta perder, pero sabes del rival que tenía enfrente y lo que podía llegar a presentar. Lo habíamos trabajado bien en la semana para contrarrestar, pero en cierta medida lo habíamos hecho bien, pero cuando te hacen un gol de vestuario te descompagina lo que preparaste”.



En su análisis del partido considera que: “El equipo tuvo la primera chance de gol con Lahera, la segunda fue para el Olimpia y la convirtieron y ahí estuvo la diferencia en ese primer tiempo. Nosotros hicimos un buen planteamiento, nunca nos vamos a meter atrás sea el rival que sea. No tengo duda que si mañana veo el partido, la diferencia fueron los dos goles”.

Araújo no quiso profundizar hasta que instancias podría llegar su equipo en este presente torneo Apertura, pero dejo claro que: “Falta mucho camino por recorrer todavía, estamos ensamblando el equipo, estoy buscando el 11 idea y me va llevar partido a partido. Puedo decir que vamos a trabajar para que el equipo logre el objetivo que queremos”.

El timonel del equipo ceibeño no se anduvo por las orillas y aseguró que: “Ni Olimpia fue superior y por momentos nosotros tuvimos el control del partido y hasta pudimos hacerle algún gol, pero lamentablemente al final de la jugada no la pudimos hacer bien”.



