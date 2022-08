Pedro Troglio: “Sufrimos demasiado cuando pudimos tener un partido tranquilo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia regresó al Estadio Nacional y derrotó 2-0 al Victoria, lo que les permite mantenerse en la pelea por el primer lugar del presente torneo Apertura.

Tras el triunfo, el estratega de los albos, Pedro Troglio, aprovechó el momento para valorar a su equipo y destaca los errores que le pudieron costar caro.

“Contento por el triunfo, fue un partido muy duro, así serán todos los de este año y la Liga Concacaf. Los equipos se han reforzado muy bien y creo que todavía no hemos llegado al máximo de lo que podemos dar; se tuvo un primer tiempo donde se logramos anotar un gol de entrada nos hubiera tranquilizado, pero empezamos a quedar largo, arriesga y nos no dejaron unos contra golpe que pasamos malos ratos”.



Y agregó: “En el segundo ajustamos las marcas y cuando atacábamos ganábamos las segundas pelotas, no sufrimos, salvo las pelotas paradas como ante Vida, mucha falta por los costados que te pueden complicar. Sufrimos demasiado cuando pudimos tener un partido tranquilo”

Pedro Troglio aprovechó también se lamentó del calendario que le ha tocado en este arranque de campeonato.

“Nos han armado un calendario bastante duro de entrada, nos metieron al Vida para empezar y ahora al Victoria de local, ahora vamos a dos partidos de visitante ante Marathón y Olancho, pero hemos iniciado bien. Si me queda con algo, es el segundo tiempo donde ajustamos bien, el primero fue de ida y vuelta y no trabajamos eso”.

Una dura noticia para los merengues del Olimpia es la bajo de Yan Maciel, donde el propio técnico la confirma. “Es una lástima lo de Yan Maciel que seguramente lo vamos a perder por 20 días, pero hay recambios y jugadores”.

A diferencia de lo que comentó el técnico del Victoria, Fernando Araujo, donde destaca una igualdad en el encuentro.



“Si analizamos acciones de gol, es factible que terminemos adelante nosotros, pero reconozco que si ellos tuvieron un primer tiempo que nos complicaron en situaciones que generaron, pero en el segundo tiempo fuimos superiores. Son opiniones de cada quien y creo que hicimos los méritos para ganar”.

Y los aspectos que debe mejorar:

“Una cosa es cuando juegas de visitante donde el entusiasmos de la afición hace que los rivales salgan más y estén descubiertos, pero acá de local, nosotros estamos descubiertos porque estamos atacando aunque estemos ganando. Estamos todavía lejos de lo que podemos rendir”.



Troglio cerró diciendo los aspectos que no le gustaron.

“No me gustó perder las segundas pelotas tanto en ataque y en defensa, no podemos cometer esos errores, nosotros tenemos calidad y jerarquía. Tenemos que cuidar los detalles y eso tiene tiene que ver con el abandono de los hombres, la ganancia de las segunda pelota. Esas son las cosas que mejorar y no pasar un sobre salto”.