Victoria vs Choloma EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

La Ceiba, Honduras.- El Victoria de Jhon Jairo López , está enfrentando al CD Choloma en el Estadio Municipal de La Ceiba.

Una penúltima fecha enmarcada por el luto tras el fallecimiento del presidente de Marathón, Orinson Amaya. La Liga Nacional no suspendió la actividad, pero se llevará a cabo un minuto de silencio en cada encuentro en honor al mandatario.

Es por ello que Victoria vs CD Choloma disputarán este martes el primer juego de la fecha 21. La Jaiba Brava llega a este duelo en un momento anímico con dos triunfos consecutivos, uno ante el Juticalpa FC (3-4) y la victoria ante el Génesis PN (2-1).

Aunque fuera de las canchas no la pasan tan bien por la crisis económica, el Victoria buscará tomar fuerza y seguir sumando para seguir escapando de la zona baja del Apertura 2025, donde son penúltimos con 11 unidades.

Enfrente tiene a uno de sus rivales directos: el CD Choloma. El cuadro maquilero pasó al fondo de la tabla, tiene la misma puntuación, y por diferencia de goles es el último en el actual certamen del torneo; vienen de ser goleados por el Marathón en la pasada jornada (0-4) en San Pedro Sula.