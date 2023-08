Emilio Izaguirre sobre el arranque de Motagua y la llegada de Rueda: “Vienen cosas de éxito para la Selección”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Previo a volar hacia Belice para el estreno del Motagua en la Copa Centroamericana, Emilio Izaguirre habló de la falta de confianza de la afición azul en Ninrod Medina y ahondó sobre el proceso de Reinaldo Rueda con la Selección. ¿Dejaría el Mimado para ayudarle al entrenador colombiano en la H? “No dejaría a medio palo a Motagua”, revela el director deportivo del Mimado en medio de un mano a mano con los medios de comunicación. Mirada en el duelo de mañana ante Verdes y reojo en la Bicolor. ¿Cómo valorás el arranque de Motagua y la inconformidad de algunos hinchas con el entrenador?

Todos vivimos de rendimiento y de números, y yo creo que se le va a ir dando. Ojalá las cosas vayan muy bien. Yo creo que se ha conformado un buen cuerpo técnico con Lozano y Júnior; uno como exjugador siente la alegría de que hay mucho exjugador en el cuerpo técnico. Tenemos un gran plantel que tiene hambre de ganar. Lo que queda es que los resultados vengan. El domingo se escuchó el “fuera Ninrod” en el Nacional, ¿creés que fue muy apresurado? Sí, yo creo que el aficionado todavía no cree en el proyecto porque, si hubiera venido otro entrenador y ponemos 10 jugadores como los que trajimos, a cualquier otro técnico no le hubieran hecho eso. Es la afición de Motagua, la conozco bien, a mí me silbaron muchas veces y pucha... uno los ama y quiere darles alegrías. Esperamos en Dios que se las demos. Estamos acostumbrados a esto. Vivimos de resultados.

Se analiza la suspensión de la jornada para los microciclos de la H, ¿Motagua jugaría sin seleccionados? Tenemos que sentarnos con el cuerpo técnico de la Selección. Nosotros hemos tratado de formar un equipo de 24 a 28 jugadores que puedan ser titulares y, si no están cuatro o cinco, yo creo que no le vamos a quitar la oportunidad a otros. Motagua está con las puertas abiertas para ayudar a la Selección. Dice Ninrod que solicitó un reemplazo ante la lesión de Jonathan Núñez, ¿harán ese fichaje?

Yo creo que cuando pasa una lesión, le caen “mil” opciones para contratar, pero pienso que lo importante es que le demos oportunidad a los jóvenes. Allí está la oportunidad para Andy Hernández, Rodrigo Rodríguez, el sobrino de Óscar Lagos... Son situaciones que nos tienen que fortalecer. Vamos a sentarnos con el profe para ver qué es lo mejor para el club y, si es necesario una contratación, vamos a hablar con la directiva. Mi prioridad siempre será el hondureño.

Baptiste pidió la salida de Olimpia, ¿es una opción para Motagua? Yo todavía no puedo hablar públicamente. Tenemos un pacto de caballeros con Olimpia y España, y no podemos hablar. Estamos enfocados en el partido de mañana.

¿Qué opinión le merece la llegada del profe Rueda a la Selección? Yo tengo una linda amistad con el profe Rueda. Él fue quien me dio la confianza para ser titular en la Selección. De él solo puedo hablar cosas buenas. Yo no voy a hablar mal de Rueda, se lo ganó con nosotros, se lo ganó con Ecuador y en Chile hizo algo importante. Está más que verificado. ¿Cómo ves la elección de David y Maynor como entrenadores adjuntos de la H?

Excelente. David tiene los cursos de técnico y ojalá que Maynor los saque. David está en el pimer mundo, actualizado, sabe lo que es estar cerca de los jugadores, en qué les puede ayudar. Eso es muy bueno para los futbolistas que están en Europa, como Elis, Palma, Lozano, que nos pueden aportar. Si formamos ese grupo, los llenamos de hambre, disciplina y todos valores que representa la Selección, va a ser importante. El profe sabe lo que requiere. Igual los de la MLS, que tienen un gran respeto por Maynor. Es importante que los exjugadores se vayan preparando y ayudando al fútbol hondureño.

El tener un técnico como Rueda, ¿vendría a calmar la polémica e indisciplina de los futbolistas? Claro, él va a poner los puntos claros desde el inicio. Desde el arranque no le deja pasar nada a nadie. Yo creo que el primero que haga indisciplina... Alexis Mendoza es otro gran entrenador, exjugador, y sabe las mañas de los jugadores. Uno solo al platicar o verlos en la concentración, se da cuenta quién es el que le gusta la indisciplina, pero eso es normal y pasa en todo lado. Solo hay que hablar con ellos y gestionar para el bien del equipo. Unas de las cosas más importantes en el fútbol fuera de las canchas es hablar, tratar de llevárselo para su lado. Y que ellos están conscientes que hay mucho en juego. Son 10 millones de personas y un país entero que desea que a la Selección le vaya bien. ¿Creés que el estilo de juego será diferente a aquel implantado en el proceso de 2010? Bueno, distinto porque los jugadores son diferentes. Usted se tiene que adaptar a los jugadores que tiene y saber hacer los esquemas. No puede jugar con un “10” o un mixto si no tiene a un Amado Guevara. Son situaciones que el profe maneja. ¿Cómo visualizás el panorama con Rueda? Es un técnico de experiencia que fue al Mundial. Yo creo que vienen cosas de éxito para la Selección porque es un entrenador repleto de experiencia, que considero que las cosas le van a salir muy bien a Honduras. Es el técnico que se ocupaba, ¿verdad? Sí, es por el momento que vivimos. Yo creo que si hubiéramos clasificado al Mundial o hubiésemos hecho una buena Copa Oro, no se ocupaba técnico nuevo. Ahorita hay que llenar de confianza a los jugadores, llenarlos de esa alegría, que disfruten. Están dudosos de todo. No es el hecho de que no quieran venir, sino el miedo de fallar, que todos sean criticados. Uno lo palpita.

Muchos dicen que la generación es muy diferente a la 2010. ¿Cuánto puede pasar factura esto? Ninguna, hay grandes jugadores. Yo creo que si usted pone a Denil Maldonado, Buba... ahora hay grandes jugdores que los puede utilizar. Están Rosales, Arriaga, Palma, Elis, Quioto. Si se conforma un gran equipo, vamos a triunfar. Dijo Quioto que levantaba la mano para hablar con los legionarios, ¿qué pensás? Esos temas son muy adentro de la Selección. Yo creo que los jugadores solo tienen que escuchar al cuerpo técnico y dedicarse a jugar, a ser disciplinados. Son cosas que se tienen que adaptar al cuerpo técnico. ¿Estás dispuesto para ayudarle a Rueda? Sí, claro. Yo estoy claro, yo estoy a la orden, hablo con él y he hablado con Rueda, pero yo estoy al cien con Motagua. Yo aquí no dejaría a Motagua en estos momentos ni en este año. Es un proceso que no puedo dejarlo a medio palo. Estoy muy feliz de ver cómo van en crecimiento los de la U12, U14, U16 y U18... Yo tengo otro proyecto aquí que no puedo dejar. Quizás en otro momento en la Selección. Yo estoy trabajando duro en Motagua para dejarlo todo por el equipo.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico