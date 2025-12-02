Elías Burbara sobre Orinson Amaya: "fue un ejemplo a seguir, deja un gran vacío"

El velatorio del expresidente de Marathón se está realizando en San Pedro Sula y los actos fúnebres se realizarán este miércoles 3 de diciembre.

San Pedro Sula, Honduras.- El impactante fallecimiento de Orinson Amaya sorprendió al ámbito futbolístico de Honduras y a nivel internacional este lunes 1 de diciembre.

Elías Burbara, presidente de Real España, se hizo presente hoy por la mañana al velorio y lamentó el sensible fallecimiento de Orinson Amaya, quien estuvo al frente de Marathón casi 10 años.

"Impactado por la noticia, logramos entablar buena relación entre los clubes. Se nos va una gran persona y dirigente en la Liga Nacional. Tuvo mi admiración, levantó al club en días de crisis, fue un ejemplo a seguir", sostuvo el directivo aurinegro.

Burbara recordó lo que no olvidará de Orinson Amaya: "Disfrutamos los clásicos, estuvimos en comunicación antes y después, colaboramos en lo que pudimos. Todo fue muy cordial, se va y queda un gran vacío".

"Venimos a acompañarlos, vengo a darles mis respetos. Los acompañamos, es un shock, un dolor que enluta al fútbol hondureño y un fraterno abrazo a los aficionados".

Elías Burbara afirmó que no es fácil ser presidente de un club de primera división en Honduras. "El fútbol es una proyección social, se rescatan a muchos niños y estamos por amor al deporte, es de admirar a las personas que se involucran en el fútbol".