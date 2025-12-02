  1. Inicio
Elías Burbara sobre Orinson Amaya: "fue un ejemplo a seguir, deja un gran vacío"

El presidente y jugadores del Real España, mayor rival de Marathón, dejan de lado la rivalidad para despedir y dar el pésame a Orinson Amaya

  • 02 de diciembre de 2025 a las 11:35
Elías Burbara sobre Orinson Amaya: fue un ejemplo a seguir, deja un gran vacío

El presidente de la 'Máquina' llegó junto con jugadores del plantel para expresar sus condolencias.

 Foto: Mauricio Ayala

San Pedro Sula, Honduras.- El impactante fallecimiento de Orinson Amaya sorprendió al ámbito futbolístico de Honduras y a nivel internacional este lunes 1 de diciembre.

El velatorio del expresidente de Marathón se está realizando en San Pedro Sula y los actos fúnebres se realizarán este miércoles 3 de diciembre.

Orinson Amaya: "Marathón es un hijo más. Estoy 24/7 para el equipo"

Elías Burbara, presidente de Real España, se hizo presente hoy por la mañana al velorio y lamentó el sensible fallecimiento de Orinson Amaya, quien estuvo al frente de Marathón casi 10 años.

"Impactado por la noticia, logramos entablar buena relación entre los clubes. Se nos va una gran persona y dirigente en la Liga Nacional. Tuvo mi admiración, levantó al club en días de crisis, fue un ejemplo a seguir", sostuvo el directivo aurinegro.

Burbara recordó lo que no olvidará de Orinson Amaya: "Disfrutamos los clásicos, estuvimos en comunicación antes y después, colaboramos en lo que pudimos. Todo fue muy cordial, se va y queda un gran vacío".

"Venimos a acompañarlos, vengo a darles mis respetos. Los acompañamos, es un shock, un dolor que enluta al fútbol hondureño y un fraterno abrazo a los aficionados".

Elías Burbara afirmó que no es fácil ser presidente de un club de primera división en Honduras. "El fútbol es una proyección social, se rescatan a muchos niños y estamos por amor al deporte, es de admirar a las personas que se involucran en el fútbol".

¿Será presidente del Marathón? Tuky Bendaña aclara tras la muerte de Orinson Amaya

Continuó: "Dentro de la cancha siempre somos rivales y hay competencia, fuera de la cancha se tiene que hacer un llamado, ya no podemos estar viendo mundiales por TV, debemos exportar a los jugadores".

