Rely Maradiaga se quiebra y lanza promesa tras la muerte de Orinson Amaya, presidente de Marathón

Amaya falleció este lunes en horas de la madrugada tras sufrir un infarto fulminante

  • 01 de diciembre de 2025 a las 11:06
Honduras está consternada por la perdida del presidente del Marathón, Orinson Amaya. Así reaccionó la prensa sobre el lamentable suceso.

Fotos: Cortesía.
Diario Diez: "Lamentamos el sensible fallecimiento de Orinson Amaya, presidente del Club Marathón. Que descanse en paz. Mucha fuerza a su familia y a la institución verdolaga en este momento tan doloroso."
Gustavo Roca de Diario Diez: "Mi pésame a toda su familia y el pueblo verdolaga"
Manfredo Reyes hace petición a la Liga Nacional de Honduras que cancele la jornada de mañana y el miércoles por respeto a la familia.
John Rodríguez, periodista hondureño: "Resignación cristiana a sus familiares, junta directiva de Marathón, jugadores y aficionados".
Más Noticias Televisión HN: "La noticia ha generado consternación entre los aficionados y la comunidad deportiva del país".

Fútbol Digital HN: " lamenta profundamente la muerte del presidente del Marathon, Orinson Amaya. Su amor por el club y la entrega con la que trabajó por su crecimiento dejan un legado enorme. Se va un líder que vivió y sintió los colores".
Claudia Torres de Diario Diez: "El fútbol hondureño de luto, ha fallecido Orison Amaya presidente de @CDMarathon Mis condolencias para su familia y todos los aficionados al cuadro verdolaga".
Gian Carlos Castañeda periodista de OPSA: "Se informa que el presidente del Marathón, Orinson Amaya, ha muerto tras un paro cardíaco. Fue llevado de emergencia al hospital y no pudo llegar."
Orlando Ponce, narrador hondureño: "Lamento profundamente el deceso de quien en vida fuera el presidente del Marathón ,Orison Amaya . Terrible noticia en plena celebración del centenario del equipo sampedrano.Mis muestras de pesar a toda su familia"
ONCE NOTICIAS: "Amaya asumió la presidencia del equipo en 2015 y será recordado por su gestión vital para el saneamiento financiero y la reconstrucción institucional del club verdolaga en una de sus etapas más críticas".
Johan Raudales de Diario Diez: "Que en paz descanse Orinson, un líder y gran presidente del club que quedará en la historia por siempre y más en este año centenario."
Panorama Deportivo: "Este medio ha confirmado el fallecimiento de Orinson Amaya, presidente del CD Marathón, en horas de la mañana de este lunes. Que en paz descanse Orinson, un líder y gran presidente del club que quedará en la historia por siempre"
Memes Liga Nacional: "Los verdes de corazón jamás vamos a olvidar el nombre de Orinson Amaya".
El reporte de Catragol tras la muerte de Orinson Amaya este lunes en San Pedro Sula.

