Rely Maradiaga se quiebra y lanza promesa tras la muerte de Orinson Amaya, presidente de Marathón

Honduras está consternada por la perdida del presidente del Marathón, Orinson Amaya. Así reaccionó la prensa sobre el lamentable suceso.
Diario Diez: "Lamentamos el sensible fallecimiento de Orinson Amaya, presidente del Club Marathón. Que descanse en paz. Mucha fuerza a su familia y a la institución verdolaga en este momento tan doloroso."
Gustavo Roca de Diario Diez: "Mi pésame a toda su familia y el pueblo verdolaga"
Manfredo Reyes hace petición a la Liga Nacional de Honduras que cancele la jornada de mañana y el miércoles por respeto a la familia.
John Rodríguez, periodista hondureño: "Resignación cristiana a sus familiares, junta directiva de Marathón, jugadores y aficionados".
Más Noticias Televisión HN: "La noticia ha generado consternación entre los aficionados y la comunidad deportiva del país".
Fútbol Digital HN: " lamenta profundamente la muerte del presidente del Marathon, Orinson Amaya. Su amor por el club y la entrega con la que trabajó por su crecimiento dejan un legado enorme. Se va un líder que vivió y sintió los colores".
Claudia Torres de Diario Diez: "El fútbol hondureño de luto, ha fallecido Orison Amaya presidente de @CDMarathon Mis condolencias para su familia y todos los aficionados al cuadro verdolaga".
Gian Carlos Castañeda periodista de OPSA: "Se informa que el presidente del Marathón, Orinson Amaya, ha muerto tras un paro cardíaco. Fue llevado de emergencia al hospital y no pudo llegar."
Orlando Ponce, narrador hondureño: "Lamento profundamente el deceso de quien en vida fuera el presidente del Marathón ,Orison Amaya . Terrible noticia en plena celebración del centenario del equipo sampedrano.Mis muestras de pesar a toda su familia"
ONCE NOTICIAS: "Amaya asumió la presidencia del equipo en 2015 y será recordado por su gestión vital para el saneamiento financiero y la reconstrucción institucional del club verdolaga en una de sus etapas más críticas".
Johan Raudales de Diario Diez: "Que en paz descanse Orinson, un líder y gran presidente del club que quedará en la historia por siempre y más en este año centenario."
Panorama Deportivo: "Este medio ha confirmado el fallecimiento de Orinson Amaya, presidente del CD Marathón, en horas de la mañana de este lunes. Que en paz descanse Orinson, un líder y gran presidente del club que quedará en la historia por siempre"
Memes Liga Nacional: "Los verdes de corazón jamás vamos a olvidar el nombre de Orinson Amaya".
El reporte de Catragol tras la muerte de Orinson Amaya este lunes en San Pedro Sula.