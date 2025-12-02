Mulet dice que no ha quedado deber y hace revelación sobre los jugadores que se fueron de Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Agustín Mulet habló en conferencia de prensa previo al partido ante Olancho FC, correspondiente a la penúltima jornada del Apertura 2025 de la Liga Nacional. El volante reconoció que su adaptación no fue sencilla y que venía de un periodo con pocos minutos y lesiones. El futbolista argentino aseguró que hoy atraviesa un mejor presente en la institución melenuda: “Ahora me estoy sintiendo bien, me puse bien físicamente y estoy en un buen nivel”, afirmó con seguridad.

Mulet también se refirió a los hechos extradeportivos que han marcado la semana, como la salida de dos compañeros en pleno torneo y la jornada disputada tras la muerte de un presidente de un club histórico. El uruguayo fue contundente al expresar que “capaz sí se tendría que parar por el fallecimiento del presidente, que nos conmovió a todos”. Sobre la partida de jugadores, admitió que fue algo inesperado: “Es la primera vez que me pasa esto, que en medio de un torneo se vayan dos compañeros, pero es lo que toca y hay que seguir”. En cuanto al momento que vive Olimpia, Mulet reconoció que la eliminación de Copa Centroamericana golpeó al grupo: “Al equipo también le dolió quedar eliminados, hicimos una buena copa”. Aun así, mantuvo firme la mirada en el objetivo principal: “Tenemos que ir por el campeonato, tenemos que salir campeones, es una obligación”. Y ante las críticas de algunos aficionados, respondió con naturalidad: “¿Por qué vos decís que estoy a deber? Yo no miro mucho las redes... al principio me costó un poco, pero ahora me estoy sintiendo bien”, sentenció

Conferencia de Mullet

¿Qué te han dicho de Olancho FC? ¿Qué recordás de de aquel partido que terminó 2-2, que se jugó en dos días? ¿Qué te ha parecido este equipo, que a pesar de que es uno de los planteles más fuertes de la liga, tiene ocho partidos sin ganar? ¿Qué esperas también? Sabemos que es un equipo duro. La vez que jugamos acá fue un partido duro también, porque también hubo bastante lluvia, el campo estaba difícil. Y bueno, vamos a ir allá con todas las ganas. Sabemos que ellos tienen la obligación de ganar, y nosotros también, así que va a ser un lindo partido. ¿Qué autoanálisis hace en cuanto a su rendimiento? Y también, tomando en cuenta lo que sucedía la semana pasada —que se van dos jugadores del plantel y queda la duda de si fue por malestar o porque tenían mayor participación los extranjeros y no ellos—, ¿qué nos puede decir? No, por mi rendimiento al principio es un poco la adaptación. Yo creo que hace un tiempo ya estoy bien, estoy sintiendo bastante bien. Y después, lo de los otros compañeros, la verdad es que no sabemos bien qué pasó. Yo creo que tendrían que preguntarle más a los dirigentes o al cuerpo técnico. ¿Te había pasado antes una situación de estas, que en medio de un torneo se van compañeros? ¿Lo habías vivido en anteriores ocasiones? Y también me gustaría saber tu opinión: estás en prematuro en nuestro país, en nuestra liga. ¿Crees que es correcto que se juegue una jornada cuando un presidente de un equipo grande fallece en menos de 24 horas?