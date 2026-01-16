Los detalles sobre el futuro de Arriaga: Genoa el principal interesado y las ofertas que tiene en España

Tegucigalpa, Honduras.- El futuro de Kervin Arriaga sigue generando alta expectativa en este mercado de fichajes. En los últimos días, el nombre del hondureño ha sonado con fuerza para abandonar el Levante e iniciar una nueva aventura en importantes ligas como la Serie A y la Premier League. EL HERALDO conoció de primera mano que el equipo mejor posicionado para llevarse al catracho en esta ventana de traspasos es el Genoa, pero que por los momentos no existen mayores avances en la operación con los "Rossoblu".

Desde España informaron que los genoveses presentarían una oferta de 5.5 millones de euros al Levante, que han fijado la cláusula de rescisión por el nacido en Puerto Cortés en 20 millones de euros. Por el momento se desconoce si los italianos hicieron llegar su propuesta a los valencianos. Asimismo, la Atalanta ha estado siguiendo de cerca al catracho, al igual que un equipo de la Premier League, pero que hasta ahora el Genoa es el que luce mejor perfilado para contar con los servicios del "Misilito".

Le salen "novias" en España

Pero Arriaga no solo es pretendido en Italia e Inglaterra. De acuerdo con el periodista de "El Chiringuito de Jugones", Germán Muñoz, el mediocampista ha despertado el interés de varios clubes en LaLiga y no se descarta que pueda seguir en España. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "A mí me han dicho que existe el interés de equipos españoles, pero es verdad que se han quedado ahí, en meros intereses, no han ido a más. Al final el mercado es el mercado, obviamente si hay un interés y en un momento dado un equipo necesita un pivote pues igual dicen 'oye, vamos a ofertar por Kervin Arriaga que el Levante necesita dinero y por una buena oferta nos lo podemos llevar'", declaró Muñoz a EL HERALDO.

"Podría ser (que tenga mercado en España), pero hablando a día de hoy lo que me dicen es que hay interés de equipos españoles por Arriaga, pero que no van a ir a más. En el futuro todo puede cambiar, pero de momento solo son intereses", agregó el periodista.

Muñoz considera que es muy factible que el Levante deje ir a Arriaga en este mercado de fichajes siempre y cuando haya una buena oferta sobre la mesa.

Mercado abierto para Arriaga