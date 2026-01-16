Técnico del Levante se refiere a futuro de Kervin Arriaga: "Tenemos suficientes en el mediocampo"

De acuerdo con los reportes de la prensa española, el equipo de la Serie A prepara una oferta que ronda los 5 millones de euros por el traspaso de Arriaga. Y sobre esto se ha pronunciado su técnico Luís Castro en la confenrencia de prensa previa al duelo ante los blancos.

Valencia, España .- El Levante visita este sábado a un Real Madrid en crisis y con el futuro de Kervin Arriaga por los aires. El volante hondureño tendría las horas contadas en el cuadro granota tras confirmarse que ha despertado el interés del Genoa italiano.

Luís Castro también fue consultado sobre si ha mantenido pláticas con José Danvila, máximo accionista del Levante, por la posible marcha de Arriaga durante este mercado invernal y contar con un recambio.

"Yo no he hablado con Kervin de eso. Es normal que se hable de estas cosas. Como he dicho antes, para Kervin u otros jugadores, el mercado está abierto. Si viniera una oferta que puede ser buena para el club, el Levante lo hará (venta). Cuando el mercado está abierto, siempre hay clubes que miran nuestros jugadores. Pero en este momento, está todo normal", explicó el entrenador del Levante acerca del futuro del catracho.

"Hablo de tantas cosas con Danvila que, si digo todo lo que hablamos, vas a pensar que vamos a perder toda la plantilla y va a venir otra nueva. Estamos listos para todo lo que pueda pasar. Para todas las posiciones estamos listos. No es de Arriaga, si no de todas las posiciones. Si mañana viene alguien y dan 20 millones por el entrenador, también tienen que cambiar. Estamos listos para muchas cosas", sostuvo el portugués.

"No hemos hablado en particular de uno u otro. Por ejemplo, han venido Paco y Ugo, y yo no sabía que ellos eran los dos primeros en venir. Para salir, todo depende de las propuestas. Tenemos que estar atentos y preparados para todo. Si hay uno que sale, es posible que haya otro que entre. Si sale Kervin, en este momento tenemos jugadores suficientes para el mediocampo", sentenció.

Arriaga aterrizó en el Levante el pasado mercado de verano y firmó contrato hasta junio de 2028. Sin embargo, sus destacadas actuciones en el fútbol español han seducido a un Genoa que tiene intenciones de ficharlo para salir de las últimas posiciones en el Calcio (puesto 15 con 19 puntos).

Por otro lado, Castro se pronunció sobre el enfrentamiento contra el Real Madrid. "Los partidos contra el Real Madrid vienen cuando tienen que venir. Depende del calendario. Yo no hago reflexiones si es mejor o peor. Es ahora, pues ahora. Yo no pienso que es un equipo que no tiene calidad. Han perdido, pero continúan muy fuertes".

"El equipo está haciendo cosas diferentes y hemos mirado los últimos partidos del Real Madrid y no del 1-4. Tenemos que mirar el Real Madrid actual porque los equipos cambian con el tiempo. Estamos más concentrados con nosotros y ser más fuertes", cerró el DT.