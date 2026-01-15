El Real Madrid pierde a Mbappé para enfrentar al Levante de Kervin Arriaga

Madrid, España.- Al Real Madrid no le están saliendo las cosas bien y tras la sorpresiva eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, el conjunto merengue sufrirá la baja de Kylian Mbappé para el duelo de Liga frente al Levante de Kervin Arriaga este sábado en el Santiago Bernabéu. El delantero francés, que vio mermada su participación en la Supercopa de España por la misma situación, todavía presenta molestias en su rodilla izquierda, por lo cual Álvaro Arbeloa ha decidido darle descanso para el compromiso ante el cuadro granota.

Será el tercer partido en el que el galo estará ausente después de anunciarse su lesión a finales de diciembre. Desde entonces, Mbappé estuvo fuera de la convocatoria ante Real Betis, Atlético de Madrid y Albacete y solamente pudo jugar 15 minutos en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Los merengues se vuelven a quedar sin su máximo goleador en medio de un momento bastante complicado tras el despido de Xabi Alonso y el mal arranque que tuvo Arbeloa con la eliminación en la Copa del Rey.

Vuelve Rodrygo

Pero no todo son malas noticias en Valdebebas, ya que Rodrygo Goes, con una importante alza de nivel, estará de regreso en la convocatoria para el duelo ante el equipo de Kervin Arriaga.