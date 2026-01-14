  1. Inicio
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: "Están encaminados al nadaplete"

La era Álvaro Arbeloa ha iniciado con el pie izquierdo. El Real Madrid cayó 3-2 ante Albacete y ha dicho adiós a la Copa del Rey y tras este bochorno las críticas no se han hecho esperar

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 16:42
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
1 de 16

Estas son las reacciones tras el ridículo del Real Madrid en el debut de Arbeloa.

 Fotos: Captura de pantalla
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
2 de 16

Manolo Lama de la Cadena Cope señaló que el problema está en los jugadores.
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
3 de 16

Alexis Martín Tamayo, mejor conocido como "Mister Chip", destacó que Arbeloa es el tercer técnico que debuta con el Real Madrid despidiéndose de un título.
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
4 de 16

Tomás Roncero de Diario AS y El Chiringuito señaló que la reciente eliminación es consecuencia de las malas decisiones que se tomaron durante la pretemporada.
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
5 de 16

Fabrizio Romano destacó la derrota de Arbeloa en su debut al frente del primer equipo.

Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
6 de 16

Mauricio Pedroza de ESPN definió la eliminación como un ridículo de un "Real Madrid en picada".
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
7 de 16

El periodista español Albert Ortega señaló que el ridículo de hoy es inadmisible.
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
8 de 16

Fiel a su estilo, Cristóbal Soria se burló del Real Madrid y hasta se ofreció para entrenar a los blancos.
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
9 de 16

Miguel Quintana de Radio Marca señaló que el Albacete consiguió un triunfo muy meritorio.
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
10 de 16

Richard Méndez de ESPN indicó que el Real Madrid se está encaminando al "nadaplete".
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
11 de 16

Pablo Giralt de Directv mostró su asombro ante la hazaña del equipo manchego.
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
12 de 16

"El Real Madrid sigue perdiendo copas en enero", escribió David Faitelson.
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
13 de 16

Andrés Agulla comparó la eliminación de este miércoles con el "Alcorconazo" de 2009.
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
14 de 16

Moi Llorens de ESPN sorprendió al mencionar que el Real Madrid saldrá reforzado de este resultado.
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
15 de 16

Ciro Procuna destacó que el Real Madrid sucumbió ante el decimoséptimo de la Segunda División.
Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: Están encaminados al nadaplete
16 de 16

Alberto Lati hizo énfasis en la crisis que vive el Real Madrid, apuntando a que va más allá de quién sea el entrenador.
