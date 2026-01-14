Las reacciones tras la ridícula eliminación del Real Madrid: "Están encaminados al nadaplete"

Estas son las reacciones tras el ridículo del Real Madrid en el debut de Arbeloa.
Manolo Lama de la Cadena Cope señaló que el problema está en los jugadores.
Alexis Martín Tamayo, mejor conocido como "Mister Chip", destacó que Arbeloa es el tercer técnico que debuta con el Real Madrid despidiéndose de un título.
Tomás Roncero de Diario AS y El Chiringuito señaló que la reciente eliminación es consecuencia de las malas decisiones que se tomaron durante la pretemporada.
Fabrizio Romano destacó la derrota de Arbeloa en su debut al frente del primer equipo.
Mauricio Pedroza de ESPN definió la eliminación como un ridículo de un "Real Madrid en picada".
El periodista español Albert Ortega señaló que el ridículo de hoy es inadmisible.
Fiel a su estilo, Cristóbal Soria se burló del Real Madrid y hasta se ofreció para entrenar a los blancos.
Miguel Quintana de Radio Marca señaló que el Albacete consiguió un triunfo muy meritorio.
Richard Méndez de ESPN indicó que el Real Madrid se está encaminando al "nadaplete".
Pablo Giralt de Directv mostró su asombro ante la hazaña del equipo manchego.
"El Real Madrid sigue perdiendo copas en enero", escribió David Faitelson.
Andrés Agulla comparó la eliminación de este miércoles con el "Alcorconazo" de 2009.
Moi Llorens de ESPN sorprendió al mencionar que el Real Madrid saldrá reforzado de este resultado.
Ciro Procuna destacó que el Real Madrid sucumbió ante el decimoséptimo de la Segunda División.
Alberto Lati hizo énfasis en la crisis que vive el Real Madrid, apuntando a que va más allá de quién sea el entrenador.