El principal culpable de eliminación de Real Madrid de Copa del Rey y el fallo de Arbeloa

El Real Madrid primero dejó ir el título de Supercopa de España ante Barcelona, ahora es eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, un equipo de la segunda división de España
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no tuvo un buen debut en el banquillo del equipo blanco, quien llegó a reemplazar a Xabi Alonso que perdió la Supercopa ante Barcelona y ahora son eliminados de la Copa del Rey.
Javier Villar del Fraile fue el que empezó con esta sorpresa al anotar para el Albacete y ponerse a ganar sobre el Real Madrid.
Franco Mastantuono se encargó de darle el empate al Madrid tras un mal rechazo del portero Raúl Lizoain.
Albacete no bajó los brazos y siguió atacando al Real Madrid, como que sabían que esta era la oportunidad.
Gonzalo García Torres con un gran cabezazo se encargó de volver a darle el empate al Real Madrid, parecía que todo se iba al alargue, los de Arbeloa se fueron al ataque en busca del gol del triunfo.
Pero Jefté Betancor volvió a marcar y definir todo para darle el pase a Albacete a cuartos y eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey.
Álvaro Arbelo no ocultó su enojo y se fue molesto al camerino al final del primer tiempo y luego cuando ya habían sido eliminados.
Por su parte Jefté Betancor y todos los del Albacete celebraron el triunfo por todo lo alto. Primer vez en ganarle al Real Madrid.
Jesús Vallejo fue despedido este año del Real Madrid, terminó celebrando y llorando la clasificación del Albacete a cuartos de la Copa del Rey.
El festejo fue frente a los madridistas y luego la locura en el estadio.
Esta vez Vinicius Jr no pudo hacer nada para que su Real Madrid siguiera vivo en la competencia donde ha dejado escapar un segundo título de la temporada.
"He sufrido eliminaciones peores que esta. El fracaso forma parte del camino al éxito", dijo Arbeloa luego de la eliminación.
“Hace 9 años quise dejar el fútbol”, dijo Jefté Betancor luego de marcarle doble a Real Madrid y eliminarlo de la Copa del Rey.