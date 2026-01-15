Fichajes: Barcelona va por delantero, lo que exige Klopp y Mbappé pide DT a Real Madrid

Mbappé se atrevió a pedir un nuevo DT en el Real Madrid, Barcelona sigue pensando en el futuro y ahora va por delantero estrella de LaLiga española
OFICIAL / El hijo del 'Cholo' seguirá de rojiblanco. Atlético de Madrid confirmó la renovación del volante argentino, Giuliano Simeone, hasta junio de 2030.
Bournemouth, Crystal Palace y Nottingham Forest se han interesado por Jorge De Frutos. El delantero tiene un valor actual de 12 millones de euros y está brillando enel Rayo. Sigue en la terna como candidato para ir al Mundial con España.
El técnico de la Atalanta, Raffaele Palladino, adelantó la llegada de Raspadori procedente del Atlético. "Su impacto es positivo. Es un futbolista que queríamos todos, fuerte, y que viene a completar un cuadro ofensivo que ya lo es. A mí siempre me ha gustado", declaró. El jugador italiano ya se encuentra en su país para firmar con 'La Diosa'.
Douglas Costa, exjugador brasileño del Bayern Múnich y Juventus, está a un paso del Chievo Verona, equipo de la cuarta categoría de Italia. Se encuentra libre desde el año pasado tras su aventura por Australia.
El periodista Florian Plettenberg asegura que el presidente Florentino Pérez cambia de planes: ya no descarta la contratación de Jurgen Klopp como nuevo técnico del Real Madrid en caso de que Álvaro Arbeloa no pueda cambiar el rumbo del equipo, tras debutar con una dolorosa eliminación en la Copa del Rey.
"Klopp está considerando seriamente regresar como entrenador si el Real Madrid hace un movimiento concreto para el verano. Él volvería si todo encaja con el proyecto del Real Madrid", revela el reportero alemán de Sky. Cabe recordar que el DT por ahora colabora con Red Bull como director global de fútbol.
Tras los rumores que colocan a Klopp en el banquillo blanco, también surge que Konaté podría acompañarlo. El defensor francés, de 26 años, termina contrato con el Liverpool en junio y no tiene intenciones de renovar. Desde el pasado verano ha sido vinculado en el Real Madrid y podría llegar con la carta de libertad.
Mientras tanto, L'Equipe publica que Kylian Mbappé mantuvo contacto con la cúpula del Real Madrid para sugerirles la vuelta de Zinedine Zidane. El delantero no estaría convencido con la llegada Arbeloa para suplir a Xabi Alonso y considera que su compatriota es el único capaz de revertir la complicada situación del club.
Por otro lado, L'Equipe informa que el PSG tiene la mirada puesta en Enzo Fernández, cuyo contrato vence hasta 2032 en el Chelsea. Sin embargo, la entidad parisina estaría preparando una oferta de 100 millones de euros por el volante argentino, que llegó a los 'Blues' en 2023 y se ha convertido en uno de los referentes.
El contrato de Leon Goretzka con el Bayern expira el próximo 30 de junio y eso significa que, ahora mismo, puede negociar con cualquier equipo. "Por ahora, mi situación es que termino contrato. Ya veremos qué pasa, estoy súper tranquilo con ese tema. Estoy en el mejor momento de mi carrera y me siento en plena forma. Así que estoy totalmente tranquilo", dijo el volante alemán.
Gremio mantiene las conversaciones con el West Ham United por Guido Rodríguez. Las primeras charlas eran para una cesión, pero ahora se valora un traspaso definitivo. El interés del club brasileño sigue firme por un mediocampista que esta temporada solo ha disputado siete partidos con los 'Hammers'.
El periodista Fabrizio Romano adelanta que el argentino Facu Buonanotte pasará pronto el reconocimiento médico con el Leeds, ya que todo está aprobado también por el Chelsea y Brighton.
Fabrizio Romano informa que no se han producido conversaciones entre N'Golo Kanté y el Al Ittihad para la renovación de su contrato, mientras continúan los contactos con el Fenerbahce. El volante francés ve con buenos ojos trasladarse al club turco y también está conforme con la propuesta en términos personales.
Joao Cancelo ya fue inscrito por el Barcelona para disputar todas las competiciones y recibió la convocatoria para el partido de este jueves contra el Racing en los octavos de final de la Copa del Rey. "Claro que podría tener sus primeros minutos", dijo Hansi Flick sobre el portugués en la conferencia de prensa previa.
En una entrevista con la BBC, Raphinha cuenta que gracias al técnico alemán sigue en el Barcelona. "Si no hubiera venido Hansi Flick, me habría ido del Barça. Él lo cambió todo. Me dijo que iba a ser importante. Eso es lo que necesita un jugador: confianza. Tenía muchas dudas sobre mí mismo. Tengo la mala costumbre de criticarme duramente, así que esa presión me hizo pensar en irme del club", recuerda.
BOMBA / Barcelona mantiene el nombre de Julián Álvarez en carpeta ante la inminente salida de Lewandowski a final de temporada. El cuadro catalán no renuncia al fichaje del delantero argentino, cuya operación no será nada fácil con el Atlético debido a su valor en EL mercado: 100 millones de euros.
Endrick reaccionó a la salida de Xabi Alonso en diálogo con el diario Marca: "Aprendí mucho de él en Madrid. Era un jugador de primer nivel y conoce muy bien el fútbol. Aunque estuve lesionado mucho tiempo y no pude entrenar con todos, me beneficié mucho de lo que escuché de él. Ahora estoy aprendiendo de Paulo Fonseca (su DT en Lyon), que también es meticuloso".
El mexicano Hirving 'Chuky' Lozano ya no entra en los planes del San Diego y esta semana surgió un rumor de que podría jugar en España con el Real Oviedo. Sobre eso se pronunció Agustín Lleida, director general del equipo. "Lo conozco muy bien y me encantaría que estuviese aquí, pero es una operación muy complicada debido a su alto salario", explicó.