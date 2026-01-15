Fichajes: Barcelona va por delantero, lo que exige Klopp y Mbappé pide DT a Real Madrid

En una entrevista con la BBC, Raphinha cuenta que gracias al técnico alemán sigue en el Barcelona. "Si no hubiera venido Hansi Flick, me habría ido del Barça. Él lo cambió todo. Me dijo que iba a ser importante. Eso es lo que necesita un jugador: confianza. Tenía muchas dudas sobre mí mismo. Tengo la mala costumbre de criticarme duramente, así que esa presión me hizo pensar en irme del club", recuerda.