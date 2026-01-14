  1. Inicio
  2. · Deportes

Toni Kroos dispara contra el Barça: "No van a ganar ningún título internacional"

El exjugador del Real Madrid analizó la derrota en la Supercopa de España y cargó contra el cuadro azulgrana vaticinando que nuevamente se quedará con las ganas de alzar la Champions

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 15:05
Toni Kroos dispara contra el Barça: No van a ganar ningún título internacional

Toni Kroos apuntó contra el Barcelona.

 Foto: EFE

Madrid, España.- Por segundo año consecutivo, el Barcelona derrotó al Real Madrid en la Supercopa de España, logrando así un importante título frente a su máximo rival en un tramo decisivo de la temporada.

Muchos creen que la victoria en Arabia Saudita será un motor de arranque para los de Hansi Flick de cara al resto del año futbolístico, pero Toni Kroos opina todo lo contrario y considera que los catalanes volverán a quedar en deuda en la Champions League.

"El Barcelona todavía está muy contento con la Supercopa de España, pero ahora viene la Champions, donde juegan contra oponentes de primer nivel. No van a ganar ningún título internacional, al menos eso creo", dijo el exjugador del Real Madrid en un podcast.

¿Futuros herederos? Hijos de leyendas del fútbol que siguen los pasos de sus padres

"También creo que en el Barcelona se corren muchos riesgos. En un mal día de Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, cualquier equipo puede hacerles daño y eliminarlos de la Champions", agregó.

Pero más allá de vaticinar el fracaso del Barça en Europa, Kroos también elogió el estilo de juego del equipo de Hansi Flick, considerándolo como uno de los más atractivos a nivel mundial.

Con el triunfo en la Supercopa de España y el momentáneo liderato en LaLiga, el Barcelona encara la segunda mitad de la temporada con la misión de conquistar los tres títulos y sobre todo acabar con su sequía europea de 11 años sin levantar la Champions League.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Sergio Rivera
Sergio Rivera

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en redacción de temas de actualidad y coberturas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Se destaca en el periodismo deportivo y digital.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias