Toni Kroos dispara contra el Barça: "No van a ganar ningún título internacional"

Madrid, España.- Por segundo año consecutivo, el Barcelona derrotó al Real Madrid en la Supercopa de España, logrando así un importante título frente a su máximo rival en un tramo decisivo de la temporada.

Muchos creen que la victoria en Arabia Saudita será un motor de arranque para los de Hansi Flick de cara al resto del año futbolístico, pero Toni Kroos opina todo lo contrario y considera que los catalanes volverán a quedar en deuda en la Champions League.

"El Barcelona todavía está muy contento con la Supercopa de España, pero ahora viene la Champions, donde juegan contra oponentes de primer nivel. No van a ganar ningún título internacional, al menos eso creo", dijo el exjugador del Real Madrid en un podcast.