Álvaro Arbeloa no es interino en Real Madrid; salario y tuvo que aceptar fichaje que Xabi no quiso

Se ha conocido parte del contrato que tiene el español Álvaro Arbeloa en el Real Madrid, que un principio parecía que era por unas fechas, pero no será así, además de cuánto será su salario
Perder la final de la Supercopa de España hizo que el Real Madrid sacara a Xabi Alonso del cargo como DT.
Tras la salida de Xabi Alonso el Real Madrid dejó en el puesto a un viejo conocido, Álvaro Arbeloa. El técnico asciende desde el filial, el Castilla, para asumir un reto de máxima exigencia.
La primer prueba para Álvaro Arbeloa será en la Copa del Rey ante el Albacete, en una eliminatoria a partido único y como visitante, un partido de al riesgo para comenzar.
Álvaro Arbeloa no llega como una solución provisional. Según la información publicada por MARCA, el club le ha firmado un contrato que va más allá de la presente temporada.
Según se ha conocido, el contrato es por esta campaña y una temporada adicional. Esta decisión refleja la apuesta firme del Real Madrid por Arbeloa como proyecto a medio plazo en el banquillo.
La continuidad del entrenador dependerá del cumplimiento de los objetivos deportivos. En caso contrario, la dirección deportiva y la presidencia podrían optar por un nuevo técnico.
En su primera comparecencia pública, Arbeloa evitó hablar de su contrato. Con prudencia, se limitó a afirmar que estará al frente del equipo “mientras el club quiera”.
El nuevo proyecto llega acompañado de cambios relevantes en el cuerpo técnico. La principal novedad es la incorporación de Antonio Pintus como preparador físico del primer equipo.
Pintus estará acompañado por Ricardo da Silva, quien desempeñaba la misma función en el filial. Ambos serán piezas clave en la preparación física del plantel merengue.
Cabe destacar que la directiva del Real Madrid intentó previamente modificar el cuerpo técnico de Xabi Alonso para incluir a Pintus, pero el entrenador se negó rotundamente.
Según las informaciones, Alonso consideraba su staff una “línea roja” y esta discrepancia influyó de manera directa en su decisión de abandonar el cargo.
Según informan desde España, el nuevo contrato de Arbeloa contempla un salario aproximado de 3,5 millones de euros, acorde a su nuevo rol como entrenador del primer equipo.
En el plano personal, Arbeloa reside desde hace años en La Finca, una exclusiva urbanización madrileña conocida por su seguridad, privacidad y viviendas de hasta 10 millones de euros.
Álvaro Arbeloa firmará un contrato que incluye lo que resta de esta temporada y la próxima, ganará 3,5 millones y tendrá a Pintus de preparador físico en su staff, condición que fue rechazada por Xabi Alonso en su momento.