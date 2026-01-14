  1. Inicio
Sigue los pasos de su padre: el hijo de Ibrahimovic ficha por el histórico Ajax

Maximilian Ibrahimovic, el primogénito de Zlatan, fue anunciado como nuevo refuerzo del club neerlandés en donde brilló su padre entre 2001 y 2004

Maximilian Ibrahimovic durante su presentación con el Ajax.

 Foto: Ajax FC

Ámsterdam, Países Bajos.- De tal palo, tal astilla. El apellido Ibrahimovic se mantiene más vigente que nunca en el mundo del fútbol después de que este miércoles el histórico Ajax de Países Bajos anunciara el fichaje de Maximilian Ibrahimovic, hijo del legendario delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

El primogénito de 19 años ficha por el club en donde brilló entre 2001 y 2004 el también exfutbolista de clubes como Juventus, Inter, Barcelona, PSG y Milan.

El equipo de la capital de Países Bajos informó que Maximilian llega al Johan Cruyff Arena cedido por el Milan hasta final de temporada, pero que el acuerdo que lograron invcluye una opción de compra. El sucesor de "Ibra" tendrá ficha del filial y alternará sus entrenamientos con el primer equipo del Ajax.

"Estamos muy contentos con la llegada de Maximilian. Es un delantero talentoso con un buen posicionamiento dentro y alrededor del área, y una gran capacidad de remate, con gran gol. Es hábil en el regate y, sobre todo, tiene una gran mentalidad ganadora y una gran actitud de entrenamiento. Es un jugador con mucho potencial y esperamos que con el tiempo se convierta en una pieza clave del ataque del primer equipo", declaró Marijn Beuker, director deportivo del club, tras hacerse oficial el fichaje.

Delantero al igual que su padre

El heredero del apellido Ibrahimovic nació el 22 de septiembre de 2006 en Suecia, justo cuando su padre estaba en el foco de la controversia tras pasar de la Juventus al Inter de Milán. Desde muy temprano, Maximilian ha mostrado su interés por el fútbol.

El hijo mayor del legendario delantero sueco se ha destacado por su perfil ofensivo y por su 1.83 de altura, lo cual, inevitablemente, hace que muchos recuerden los inicios de Zlatan.

Maximilian fue formado en la cantera del Milan y firmó su primer contrato profesional en julio de 2024. En la temporada 2025-26, Ibrahimovic Jr. disputó 17 partidos con el equipo filial "rossonero", en los cuales marcó cinco goles y dio cuatro asistencias.

