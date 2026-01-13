Antonio Pintus, una de las razones de mayor peso para la salida de Xabi Alonso

En su arribo a la Casa Blanca, Xabi Alonso optó por sus conocidos sobre Antonio Pintus, preparador físico que ganó cuatro Champions League con el Real Madrid.
Tras semanas de rumores en los pasillos de la ciudad deportiva, el nombre de Antonio Pintus se convirtió en la solución prioritaria ante la crisis.
Los despachos del club señalaron directamente al equipo de trabajo de Xabi Alonso como responsable del preocupante estado físico de los jugadores.
Fiel a los suyos, el técnico tolosarra marcó como 'línea roja' cualquier alteración en el staff que lo ha acompañado durante su carrera.
En una comparecencia de prensa en Yeda, Xabi defendió su plan de trabajo alegando que buscaba un rendimiento óptimo y no picos de forma pasajeros.
Desde la directiva se percibía que el desgaste táctico impuesto por Alonso había dejado a la plantilla agotada física y mentalmente.
El Real Madrid descartó fichajes de invierno, convencido de que el problema no era la calidad de los nombres, sino la preparación física.
La negativa de Xabi a ceder los mandos de la preparación a Pintus aceleró el comunicado que puso fin a su etapa en el banquillo blanco.
Real Madrid TV confirmó la vuelta de Pintus como elemento capital poco después de oficializarse la salida de Xabi Alonso.
Más allá de las pesas y las carreras, la misión más urgente de Pintus será recuperar anímicamente a un vestuario con desazón.
El nuevo técnico merengue, Álvaro Arbeloa, no ocultó su admiración por el italiano en su presentación, calificando su presencia como un factor determinante para el éxito del equipo. Además, el preparador físico obtuvo cuatro Champions en su etapa con el Real Madrid.
Pintus, que llegó en 2016 con Zidane, asume de nuevo el mando físico para intentar salvar la temporada del Real Madrid.
El Real Madrid arranca una nueva era en Albacete, marcada por el regreso del 'método Pintus' y la pizarra de Arbeloa.