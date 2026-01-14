  1. Inicio
Arbeloa apuesta por canteranos en su primera convocatoria como técnico de Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta ante el Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey y Arbeloa apuesta por los juveniles

El Real Madrid llega con 11 bajas para este partido de Copa del Rey ante el Albacete.

Albacete, España.- Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, apuesta por la cantera en su primera lista de convocados, con tres novedades como Jorge Cestero, Manuel Ángel y César Palacios para medirse al Albacete en octavos de final de la Copa del Rey.

Para dicho partido Arbeloa no podrá contar con el francés Kylian Mbappé, y en el que concede descanso a jugadores importantes como Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo.

Cinco canteranos, contando a los porteros Fran González y Sergio Mestre, integran la expedición madridista que viaja este miércoles a Albacete para disputar los octavos de final a partido único. Los centrocampistas Cestero, Manuel Ángel y Palacios son novedades, mientras que Thiago Pitarch es descartado.

A las bajas por lesión de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, más la de Brahim Díaz que está disputando la Copa África con Marruecos, se suman con molestias Mbappé, por el esguince de rodilla que le impidió jugar los dos primeros partidos de 2026 y tener unos minutos ante el Barcelona en Yeda, Antonio Rüdiger, también con un problema de rodilla, y Ferland Mendy por un tema muscular.

También regresó con molestias de Arabia Saudí el delantero brasileño Rodrygo, al que Arbeloa no fuerza y se queda en Madrid. Los descartes del nuevo técnico madridista son Thibaut Courtois en una competición que seguirá jugando Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham.

Por contra, el uruguayo Fede Valverde que tuvo que ser sustituido el pasado domingo en la final de la Supercopa de España, deja atrás las molestias y viaja a Albacete.

Convocatoria del Real Madrid para Copa del Rey ante Albacete

Porteros: Lunin, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Joan Martínez y Fran García.

Centrocampistas: Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero, Manual Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Gonzalo y Mastantuono.

