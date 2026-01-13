Bellingham explota tras ser señalado por el despido de Alonso: "No creas todo lo que lees"

Madrid, España.- El despido de Xabi Alonso ha dejado diferentes reacciones dentro del vestuario del Real Madrid y una de las más sonadas ha sido la del inglés Jude Bellingham.
A través de sus redes sociales, el mediocampista merengue respondió a los rumores que lo señalan como uno de los principales responsables de la salida del técnico vasco arremetiendo fuertemente contra la prensa y negando tener una mala relación con su exentrenador.
"Hasta ahora he dejado pasar demasiados de estos, siempre con la esperanza de que la verdad salga a la luz a su debido tiempo. Pero honestamente, qué montón de mier.... Realmente siento pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'", escribió el ex Borussia Dortmund.
"No creas todo lo que lees, de vez en cuando esta gente debe rendir cuentas por difundir este tipo de desinformación dañina para conseguir clics y generar más controversia", agregó visiblemente molesto Bellingham.
Tras hacerse oficial la salida de Xabi Alonso, Bellingham ha estado en el foco mediático junto a Vinicius y Fede Valverde como los tres futbolistas que tuvieron más conflictos con Xabi Alonso durante su breve etapa al frente del Real Madrid.