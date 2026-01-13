Bellingham explota tras ser señalado por el despido de Alonso: "No creas todo lo que lees"

Madrid, España.- El despido de Xabi Alonso ha dejado diferentes reacciones dentro del vestuario del Real Madrid y una de las más sonadas ha sido la del inglés Jude Bellingham.

A través de sus redes sociales, el mediocampista merengue respondió a los rumores que lo señalan como uno de los principales responsables de la salida del técnico vasco arremetiendo fuertemente contra la prensa y negando tener una mala relación con su exentrenador.

"Hasta ahora he dejado pasar demasiados de estos, siempre con la esperanza de que la verdad salga a la luz a su debido tiempo. Pero honestamente, qué montón de mier.... Realmente siento pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'", escribió el ex Borussia Dortmund.