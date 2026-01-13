Primera alta de Arbeloa, ofertan por Roony, nuevo club para Xabi y el regreso de Kanté

La Juventus de Turín ha fijado su objetivo en Óscar Mingueza, posicionándose como uno de los cinco clubes que compiten por el fichaje del defensor catalán. Aunque el Celta de Vigo se resiste a su salida en este mercado, la situación es crítica para los gallegos: el contrato del jugador expira en junio, lo que permitiría a la "Vecchia Signora" asegurar su incorporación de forma gratuita al término de la campaña.