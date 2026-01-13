Primera alta de Arbeloa, ofertan por Roony, nuevo club para Xabi y el regreso de Kanté

El mediocampista Kervin Arriaga se encuentra en la órbita de equipos ingleses, mientras que el Real Madrid inicia una nueva etapa bajo la dirección de Arbeloa. Por otro lado, se ha revelado el próximo destino de Xabi Alonso en los banquillos y el FC Barcelona ha ratificado un esperado retorno a sus filas
De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, Conor Gallagher ha aceptado unirse a las filas del Tottenham. El conjunto de Londres pagará 40 millones de euros para asegurar el fichaje del mediocampista inglés, superando así la competencia del Aston Villa, que también pretendía hacerse con sus servicios.
A pesar del aluvión de propuestas recibidas por Roony Bardghji durante la presente ventana de transferencias, la entidad catalana ha rechazado cada una de ellas. La postura del FC Barcelona es firme: no contemplan su salida, ya que consideran al atacante sueco una pieza clave.
Michael Carrick asumirá las riendas del Manchester United en las próximas horas. Según el reporte de Fabrizio Romano, ya existe un acuerdo total entre el club y el estratega para que lidere el proyecto en Old Trafford hasta que concluya la presente campaña.
Pese a que las negociaciones apuntaban a su incorporación con la Roma, Giacomo Raspadori ha alcanzado un acuerdo definitivo con la Atalanta, de acuerdo con la información de Matteo Moretto. Se prevé que el atacante arribe a Italia en las próximas horas para someterse a las pruebas médicas.
Según información de El Chiringuito, el Atalanta y el Genoa mantienen una puja por el fichaje de Kervin Arriaga. No obstante, ha surgido una sorpresa de última hora: un club de la Premier League ha iniciado movimientos para quedarse con el hondureño.
El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha negado de forma tajante los rumores que lo vinculaban con el Real Madrid. Según sus declaraciones, dichas especulaciones carecen de fundamento y no han tenido impacto alguno en su presente, subrayando además que el entorno actual de los directores técnicos se encuentra en una etapa de cambios profundos.
De acuerdo con las proyecciones de las casas de apuestas más importantes, Xabi Alonso se posiciona como el candidato principal para tomar el relevo de Arne Slot en el banquillo del Liverpool de cara al próximo curso.
El FC Barcelona ha oficializado el regreso de João Cancelo, quien llega procedente del Al-Hilal en calidad de préstamo para lo que queda de la campaña. Esta operación, que marca la segunda etapa del lateral luso con la camiseta azulgrana, se ha cerrado mediante un pago de cuatro millones de euros.
"Primero hablé con el Al-Hilal. Tenía el interés de muchos clubes, pero cuando Deco me llamó les dije que solo quería ir al Barcelona. Era mi primera opción e iba a esperar por él", dijo Cancelo sobre su fichaje
A falta de seis meses para que concluya su vínculo con el Al-Ittihad, N'Golo Kanté ha despertado el interés de diversos equipos en Europa. Entre los pretendientes destaca el Fenerbahçe, cuya directiva, respaldada por un creciente poder económico, busca adelantarse al resto y asegurar el traspaso del mediocampista francés este mismo mercado invernal.
La Juventus de Turín ha fijado su objetivo en Óscar Mingueza, posicionándose como uno de los cinco clubes que compiten por el fichaje del defensor catalán. Aunque el Celta de Vigo se resiste a su salida en este mercado, la situación es crítica para los gallegos: el contrato del jugador expira en junio, lo que permitiría a la "Vecchia Signora" asegurar su incorporación de forma gratuita al término de la campaña.
El destino de Lucas Paquetá permanece incierto. Según reportó el periodista Fabrizio Romano el pasado lunes, el futbolista del West Ham ya ha alcanzado un acuerdo contractual absoluto con el Flamengo. El mediocampista desea retornar a su país natal, por lo que ambas instituciones ya han iniciado las gestiones formales para concretar el traspaso.
Fabián Ruiz está a un paso de consolidar su futuro en el París Saint-Germain. De acuerdo con la información de Matteo Moretto, el mediocampista español, cuyo vínculo actual vence en 2027, ampliará su contrato por dos temporadas adicionales, extendiéndolo hasta 2029.
Álvaro Arbeloa ha comenzado a definir su estructura de trabajo en el Real Madrid con una incorporación de peso. Según adelanta el Diario AS, el nuevo técnico blanco sumará a Diego López a su staff técnico en el área de preparación de porteros.