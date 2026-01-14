¿Futuros herederos? Hijos de leyendas del fútbol que siguen los pasos de sus padres

Conoce a los hijos de leyendas del fútbol que buscan continuar con el legado de sus padres.
Uno de los casos más conocidos a nivel mundial es el de Giuliano Simeone, quien se ha convertido en pieza importante del Atlético de Madrid que dirige su padre, Diego Pablo Simeone, que ya de por sí es una leyenda "Colchonera".
Patrick Kluivert brilló con Ajax y Barcelona. Su hijo Justin Kluivert ha jugado en varios equipos de Europa y actualmente viste los colores del Bournemouth de la Premier League.
Lilian Thuram ganó la Copa del Mundo con Francia en 1998 y jugó con clubes como Juventus y Barcelona. Su hijo Marcus no está tan lejos de sus pasos tras estar muy cerca de ganar el Mundial de Qatar 2022 y ser una pieza importante del Inter de Milán.
Marcelo es considerado por muchos como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Su hijo Enzo Alves sigue sus pasos con el Real Madrid, aunque no con la Selección de Brasil, ya que prefirió representar a España.
Samuel Eto'o formó parte del Barcelona ganador del triplete en 2009. Su hijo Etienne Eto'o actualmente juega en España con el Rayo Vallecano.
Cristiano Ronaldo Jr. juega actualmente en las inferiores de Al Nassr y ya forma parte de las selecciones menores con su padre. Muchos esperan que se convierta en el sucesor de CR7.
Maximilian Ibrahimovic sigue los pasos de Zlatan Ibrahimovic. Hace poco estuvo en el equipo sub-19 del Milan y recientemente fue anunciado como nuevo jugador del Ajax, club en donde estuvo Ibra entre 2001 y 2004.
Clarence Seedorf se convirtió en toda una leyenda del Milan, en donde su hijo Viana comienza a abrirse paso en las inferiores.
Joao Mendes de Assis Moreira, el primogénito de Ronaldinho, actualmente juega con el equipo sub-23 del Hull City de Inglaterra.
Durante la Copa Africana de Naciones causó sorpresa ver a Zinedine Zidane en las gradas durante los partidos de Argelia, pero esto tiene una explicación. Su hijo Luca era el portero titular del seleccionado del norte de África y apunta a atajar en el Mundial 2026.
La familia Zidane es quizás la más futbolera de la lista. También está el caso de Enzo y Theo, que no tuvieron mucho éxito en Primera División, o el de Elyaz, que recientemente disputó el Mundial Sub-20 con Francia.
Robin van Persie es uno de los mejores delanteros en la historia de Países Bajos y recientemente su hijo Shaqueel fichó por el Feyenoord, equipo que dirige su padre.
Paolo Maldini es considerado como uno de los mejores defensores en la historia del fútbol. Su hijo Daniel Maldini busca abrirse paso en Italia con la Atalanta, nada más que jugando como delantero.
La leyenda ucraniana Andriy Shevchenko tiene a su heredero en Kristian, quien ya disputó el Mundial Sub-20 con Ucrania.
George Weah es el único jugador africano que ha ganado el Balón de Oro. Timothy Weah ha buscado seguir sus pasos en Europa, donde recientemente firmó con el Olympique Marsella.