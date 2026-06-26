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Se definen las últimas selecciones clasificadas a 16avos del Mundial 2026

Colombia vs Portugal lucharán por el primer lugar del grupo, Inglaterra a recuperar sensaciones y una Argentina plagada de cambios va contra Jordania

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 12:07
Se definen las últimas selecciones clasificadas a 16avos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Lionel Messi, las máximas estrellas de la jornada mundialista del sábado.

 Fotos: EFE

Nueva York, Estados Unidos.- Continúa la actividad del Mundial 2026 este sábado 27 de junio con el último día de la fase de grupos previo al arranque de las rondas eliminatorias, en la definición de las zonas lideradas por Inglaterra, Colombia y Argentina.

La jornada comienza a las tres de la tarde, hora hondureña, con el desenlace del Grupo L, donde Inglaterra se verá las caras contra Panamá y Croacia hará lo propio ante su similar de Ghana.

Los ingleses son líderes del grupo por diferencia de goles después de vencer a Croacia en la primera fecha, pero en su segundo duelo contra Ghana, el balón no quiso entrar, firmando un descafeinado empate a cero que muchos atribuyen al "hechizo" que le lanzó Nana Kwaku Bonsam, famoso brujo ghanés, a Harry Kane; impidiéndole al delantero marcar un gol.

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En contraste, Panamá es la única selección de las 48 participantes que no ha sido capaz de anotar, perdiendo ambos partidos por la mínima. Primero contra Ghana al 95´ y después frente a Croacia en un enfrentamiento en el que mereció más, sobre todo en el primer tiempo.

Panamá va por su primer punto mundialista ante una imponente Inglaterra.

Panamá va por su primer punto mundialista ante una imponente Inglaterra.

 (Foto: EFE)

A la misma hora, Croacia y Ghana se jugarán el segundo y tercer lugar del grupo, donde un pacto entre ambas selecciones en la antesala del encuentro no parece una idea tan descabellada.

Al igual que el Paraguay-Australia del jueves 25 de junio, la posibilidad de que ambos equipos sumen y avancen de ronda es tentadora y en este grupo, ese escenario se aplica a la perfección, ya que Ghana aseguraría el segundo lugar y Croacia, con cuatro puntos, haría acto de presencia en 16avos como una de las mejores terceras.

¿Pacto Croacia-Ghana para qué ambas selecciones avancen de ronda?

¿Pacto Croacia-Ghana para qué ambas selecciones avancen de ronda?

 (Foto: EFE)

Unas horas más tarde, a las 5:30 p. m., República Democrática del Congo está obligada a ganar su partido contra Uzbekistán y esperar resultados, sumado a Colombia y Portugal, que lucharán por el primer lugar del Grupo K con un nuevo arbitraje de Saíd Martínez.

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Los colombianos encabezan el grupo y con un empate, finalizarán como líderes del mismo, pero más allá de eso, acabar en el primer lugar facilitaría el camino de los cafeteros hasta unos hipotéticos cuartos de final contra Argentina.

Por su parte, al equipo comandado por Cristiano Ronaldo no le basta con el empate y necesitan de la victoria para superar los seis puntos que ya tiene Colombia.

Luis Díaz vs Cristiano Ronaldo, un duelo de altos quilates.

Luis Díaz vs Cristiano Ronaldo, un duelo de altos quilates.

 (Foto: EFE)

Finalmente, a las ocho de la noche, una Argentina repleta de variantes, confirmado por su técnico Lionel Scaloni, cerrará su fase de grupos ante una ya eliminada Jordania, mientras que Argelia y Austria decidirán al segundo clasificado del Grupo J.

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Argentina no se juega absolutamente nada y por esa razón, se espera un once con aquellos futbolistas que han disputado pocos minutos junto a Lionel Messi, que según información de medios locales, habría pedido jugar, ya que está a solamente dos goles de alcanzar la veintena en mundiales.

Messi va por un nuevo récord para su carrera: 20 goles en Copas del Mundo.

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 (Foto: EFE)

Pero el plato fuerte de la jornada, aunque no lo crean, es el Argelia contra Austria, donde la selección que logre la victoria jugará con el líder del Grupo H, ocupado por España y aquella que pierda, difícilmente será una de las ocho mejores terceras de la Copa del Mundo 2026.

Selecciones clasificadas a los 16avos de final hasta el momento

- México

- Sudáfrica

- Suiza

- Canadá

- Bosnia y Herzegovina

- Brasil

- Marruecos

- Estados Unidos

- Australia

- Alemania

- Costa de Marfil

- Ecuador

- Países Bajos

- Japón

- Suecia

- Francia

- Noruega

- Argentina

- Colombia

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Redacción web
Mario Ramírez

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