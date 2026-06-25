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Varias de Concacaf: Las 10 peores selecciones del Mundial 2026 hasta el momento

La fase de grupos del Mundial 2026 está por concluir y varias selecciones de Concacaf quedarán entre los últimos puestos

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 15:06
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La fase de grupos del Mundial 2026 está por concluir y, hasta el momento, estas son las 10 peores selecciones en la Copa del Mundo. Varias de Concacaf en el listado.

Foto: El Heraldo
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Hasta este 25 de junio, la Selección de Haití ocupa uno de los últimos lugares al haber perdido los tres juegos. Los de Concacaf anotaron dos goles y recibieron ocho.

Foto: EFEO
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Otra selección que terminará en los últimos puestos es Curazao, selección de Concacaf que perdió sus tres partidos en la fase de grupos. Curazao marcó tan solo un gol y recibió nueve.

Foto: Cortesía Concacaf
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Qatar se suma a la lista de los peores en el Mundial 2026 tras quedar último del certamen en el grupo B. Los asiáticos obtuvieron solo un punto, anotaron dos goles y recibieron 10.

Foto: EFE
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República Checa o Chequia es otro que terminó último de su grupo, en el caso de ellos en el sector A con tan solo una unidad. Marcaron dos goles y recibieron seis.

Foto: Cortesía Selección de Chequia
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Túnez se ha convertido en la gran decepción de África al quedar fuera en la segunda jornada. Los africanos terminan este día su participación vs Países Bajos. En los cotejos anteriores cayeron 5-1 vs Suecia y 4-0 vs Japón.

Foto: EFE
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Panamá apunta a terminar la fase de grupos con 0 puntos. Cayeron 1-0 ante Ghana y 1-0 contra la selección de Croacia. El último cotejo es nada más y nada menos que ante Inglaterra.

Foto: Cortesía FIFA
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Otra representación que apunta a perder sus tres juegos es Jordania, quien en la última fecha se enfrentará ante la campeona del mundo, Argentina. En los cotejos anteriores cayeron 2-1 vs Argelia y 3-1 vs Austria.

Foto: Cortesía Selección de Jordania
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Hasta el momento, la selección de Uzbekistán figura en este listado tras perdido sus dos primeros juegos 3-1 vs Colombia y 5-0 vs Portugal. El último encuentro será ante el Congo, que tiene un punto y es tercero.

Foto: Cortesía redes
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Otro combinado que, de momento, es de las peores en el Mundial es la Selección de Irak. Los asiáticos perdieron 4-1 vs Noruega y 3-0 vs Francia. El último cotejo será ante Senegal.

Foto: Cortesía redes
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Turquía es la gran decepción del Mundial tras quedar fuera apenas en la jornada dos. Cayeron 2-0 vs Australia y 1-0 ante Paraguay. Cierran ante la local Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes
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