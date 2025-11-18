Honduras y Haití: Esto dice Concacaf en caso de terminar empatados en puntos

Tegucigalpa, Honduras.- ¡No hay mañana! Este martes 18 de noviembre las eliminatorias de Concacaf llegan a su recta final y como consecuencia conoceremos a las tres selecciones de dicha zona que conseguirán el ansiado boleto al Mundial 2026. Con Estados Unidos, Canadá y México ya clasificados como coanfitriones de la justa mundialista, siete selecciones se disputan los tres boletos directos restantes y las dos plazas para el Repechaje Intercontinental.

En el Grupo C, el centro del drama se centra en Honduras, Haití y Costa Rica, selecciones que pelean por uno de los cupos directos a la Copa del Mundo. La selección hondureña llega como líder con 8 puntos, misma cantidad tiene Haití, pero los caribeños son segundos por peor diferencia de goles, mientras que los ticos son terceros con 6 unidades y en el fondo ya eliminado se encuentran los nicaragüenses con apenas 3 puntos. Para la recta final de las eliminatorias de Concacaf, Honduras visita a Costa Rica, mientras que Haití será anfitrión ante Nicaragua.

Reglamento de las eliminatorias Concacaf

¿Qué pasa si las selecciones de Honduras y Haití finalizan empatados en puntos y cómo se definirá el clasificado al Mundial United 2026?, esa es la gran pregunta que muchos se hacen y a continuación te lo explicamos. Es importante resaltar que hondureños y haitianos no pueden quedar empatados en goles, pero sí pueden terminar igualados en cuanto a la puntuación.

En el reglamento de las eliminatorias de Concacaf, si dos o más selecciones cierran igualadas en puntos, el orden se define así: primero diferencia de gol, luego goles a favor. Si el empate persiste, se mira el detalle entre los empatados: puntos, diferencia y goles en sus enfrentamientos directos. De seguir todo igual, cuentan los goles de visita entre sí (cuando corresponda), el juego limpio (tarjetas) y, en última instancia y en el peor de los casos, se define todo mediante un sorteo. En El Heraldo utilizamos el Simulador Mundialista de Diario Diez, una herramienta interactiva que permite ingresar los marcadores de cada partido y ver cómo cambia la tabla de posiciones del grupo en tiempo real. Al ingresar los siguientes resultados, Honduras clasifica directamente con resultados como estos: Costa Rica 0-1 Honduras Haití 2-0 Nicaragua Costa Rica 1-2 Honduras Haití 1-0 Nicaragua Costa Rica 0-2 Honduras Haití 3-0 Nicaragua. -La selección de Honduras quedaría sin poder ir al Mundial 2026 con una derrota por cualquier marcador ante los ticos más un triunfo o empate de Haití contra Nicaragua. En otros de los peores casos, si Honduras vence apenas por la mínima diferencia de un gol a Costa Rica y Haití supera con cuatro goles de diferencia a Nicaragua, los haitianos serán los clasificados de forma directa a la Copa del Mundo. En conclusión, si Honduras y Haití terminan empatados en puntos, el primer criterio es la diferencia de goles y como consecuencia la H necesita primero ganar y luego esperar de que los haitianos no puedan vencer con diferencia de cuatro goles en adelante a Nicaragua.



Criterios de desempates: