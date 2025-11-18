  1. Inicio
Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial Sub17 con varias sorpresas que se dieron en Qatar

  • 18 de noviembre de 2025 a las 14:19
Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble
1 de 10

Se disputaron los octavos de final del Mundial Sub17 y se han dado algunas sorpresas. México fue humillada, favorita es echada de manera increíble y así se desarrollarán los cuartos de final.

Fotos: Cortesía FIFA
Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble
2 de 10

México, que venía de eliminar en penales a Argentina, fue goleada 5-0 por Portugal y dijeron adiós al certamen.

Foto: Cortesía FIFA
Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble
3 de 10

Marruecos, campeona del mundo a nivel Sub20 y semifinalista a nivel mayor en Qatar 2022, venció 3-2 a Malí.

Foto: Cortesía FIFA
Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble
4 de 10

Una tremenda sorpresa fue la eliminación por goleada 4-0 de Inglaterra ante Austria, una de mayores sorpresas en la justa.

Foto: Cortesía FIFA
Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble
5 de 10

Japón y Corea del Norte quedaron 90 minutos en el tiempo reglamentario y en penales avanzaron los nipones.

Foto: Cortesía FIFA
Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble
6 de 10

Suiza, en tanto, venció 3-1 a Irlanda y selló su boleto a cuartos de final del Mundial Sub17 que se disputa en Qatar.

Foto: Cortesía FIFA
Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble
7 de 10

Por su parte, Brasil y Francia empataron 1-1, llevándose la victoria la selección carioca mediante tanda de penales.

Foto: Cortesía FIFA
Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble
8 de 10

Estos serán los cruces en cuartos de final del Mundial Sub17: Portugal vs Suiza, Marruecos vs Brasil, Austria vs Japón e Italia vs Burkina Faso.

Foto: Cortesía FIFA
Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble
9 de 10

El actual campeón en esta categoría es Alemania y la final del actual certamen en Qatar será el 27 de noviembre.

Foto: Cortesía redes
Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble
10 de 10

Honduras quedó eliminada en fase de grupos al perder 7-0 vs Brasil, 5-2 vs Zambia y 2-1 vs Indonesia. De 48 selecciones en el Mundial, Honduras terminó en el puesto 46.

Foto: Cortesía redes
