Mundial Sub17: Humillación a México y favorita es echada de manera increíble

Se disputaron los octavos de final del Mundial Sub17 y se han dado algunas sorpresas. México fue humillada, favorita es echada de manera increíble y así se desarrollarán los cuartos de final.
México, que venía de eliminar en penales a Argentina, fue goleada 5-0 por Portugal y dijeron adiós al certamen.
Marruecos, campeona del mundo a nivel Sub20 y semifinalista a nivel mayor en Qatar 2022, venció 3-2 a Malí.
Una tremenda sorpresa fue la eliminación por goleada 4-0 de Inglaterra ante Austria, una de mayores sorpresas en la justa.
Japón y Corea del Norte quedaron 90 minutos en el tiempo reglamentario y en penales avanzaron los nipones.
Suiza, en tanto, venció 3-1 a Irlanda y selló su boleto a cuartos de final del Mundial Sub17 que se disputa en Qatar.
Por su parte, Brasil y Francia empataron 1-1, llevándose la victoria la selección carioca mediante tanda de penales.
Estos serán los cruces en cuartos de final del Mundial Sub17: Portugal vs Suiza, Marruecos vs Brasil, Austria vs Japón e Italia vs Burkina Faso.
El actual campeón en esta categoría es Alemania y la final del actual certamen en Qatar será el 27 de noviembre.
Honduras quedó eliminada en fase de grupos al perder 7-0 vs Brasil, 5-2 vs Zambia y 2-1 vs Indonesia. De 48 selecciones en el Mundial, Honduras terminó en el puesto 46.