Copa Tiburones 2022: Nadadores buscan mejorar sus tiempos y hacerse con un trofeo

Con 14 años, cuatro de ellos forjando su talento dentro de la natación, Nicol quiere demostrar el avance en su proceso como nadadora en la Copa Tiburones 2022, en donde competirá en la categoría Juveniles A.

“Representa mi proceso como nadadora, cuánto me he esforzado durante los entrenamientos que he tenido aquí. Mi principal objetivo es bajar mis tiempos, principalmente”, comentó la joven deportista.