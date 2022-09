Douglas Martínez comenta sus impresiones previo a final de la U.S Open Cup con Sacramento

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Identificados por la merecida etiqueta de matagigantes de la MLS, con poco que perder y mucho más que ganar, además, de sobrados méritos para disputar la final de la U.S Open Cup, el Sacramento Republic de Douglas Martínez, enfrentará este miércoles al Orlando City, en el Exploria Stadium, esto a partir de las 6:00 de la tarde hora de Honduras. Para el equipo del delantero hondureño, la improbable posibilidad de alzar la copa se ha vuelto latente y ante esta circunstancia dará todo en la cancha para lograr el objetivo. DE INTERÉS: Orinson Amaya ratifica la continuidad de Keosseián en Marathón hasta fin de torneo “Estamos listos en Orlando, llevando a cabo el proceso de climatización, ha sido un camino muy duro, no tanto al inicio, donde enfrentamos equipos accesibles, pese a ello, a medida que avanzábamos en la competencia, chocamos con equipos de la MLS, clubes que son ampliamente favoritos a ganar, aun así, con mucha fe y esfuerzo fuimos avanzando, superando los improbables, ahora estamos aquí, con intenciones de competir y ganar la copa”, Indicó el seleccionado nacional. La U.S Open Cup es el torneo más antiguo de los Estados Unidos, dicha competencia tiene sus inicios en el año 1914 y en el actual edición participaron un total de 103 equipos, siendo Orlando City de la MLS y Sacramento Republic de la USL, los dos clubes que obtuvieron el derecho de luchar por tan prestigiada copa, la cual desde la creación de la Major League Soccer ha sido totalmente dominada por sus franquicias. Douglas y compañía intentaran romper esa racha.

El histórico camino a la final

Victoria 2-0 ante San José Earthquakes “Todavía hay gente que no cree en nosotros, lo que nos motiva aún más, durante la pretemporada jugamos ante ellos y nos dieron un baile, además nos golearon 3-0, jamás me habían bailado así de feo y al ver que nos tocó ellos, nos causó satisfacción y deseábamos saber si eran tan buenos. Al inicio parecía que nos darían otra paliza y una vez que agarramos la pelota, nos dimos cuenta de que podríamos ganar, fue muy duro, el partido más difícil que nos ha tocado enfrentar”. L.A Galaxy eliminado al caer 1-2 ante Sacramento Cuando estas en la MLS y escuchas L.A Galaxy, te imaginas que enfrentas al Rea Madrid, siempre tienen los mejores jugadores de la liga, por allí han pasado Beckham, Ibrahimovic, hasta mi ídolo, Carlos Pavón, ahora tienen a Chicharito, Douglas Costa, etc., para nosotros era un clásico de California, entre el sur y el norte, jugamos en su estadio y ves las copas, trofeos y vives su historia, en las casas de apuestas en un 99% les daban la victoria a ellos. Con todo en contra de ustedes ¿Cómo se desarrolló el partido, una vez que se movió el balón? Empezamos ganando desde el minuto 4 del partido, eso nos dio muchísima confianza, de repente nos empataron, con angustia mire la pelota entrar y en ese momento pensé lo peor. Nos quedaron muy pocas chances y una de ellas entró, recuerdo que al ver el disparo de mi compañero, me molesté porque era un churrito, le iba criticando, me voltee y le cuestionaba ¿Qué si con eso les iba meter miedo? (Entre risas) y para mi sorpresa la pelota entró, me fui a celebrar, metimos el bus y el Capitolio de Sacramento a la portería y con ese golito avanzamos a la siguiente ronda. LEA TAMBIÉN: Olimpia viajó a Nicaragua para su duelo contra Diriangén Duelo ante Roger Espinoza y un triunfo dramático Ese partido para mí era más que especial, me enfrentaba ante una leyenda, un compatriota, a una persona que antes, durante y después de los juegos, ha tenido siempre palabras de aliento, Roger siempre me ha motivado, hasta cuando me convocaron a la selección nacional para un juego ante Guatemala. Lo otro, es que nunca le había podido ganar y tenía muchos deseos de romper esa mala racha. Su club es uno de los mejores en la conferencia del este y aunque arranquen mal, siempre se levantan y son protagonistas.

Ya en la cancha las cosas son totalmente diferentes y hay que competir ¿Cómo recuerda esa noche mágica que les dio el pase a la gran final? La grandeza de este equipo (Sporting Kansas City) radica en que tiene los mismos jugadores cada temporada y solo añaden un par de piezas, se conocen y juegan de memoria, lo que les genera más confianza, al momento de jugar ante un equipo chico como Sacramento. El no ser favoritos nos dio un plus, jugamos sin presión y eso nos generaba confianza, aparte de ello, estábamos en nuestra cancha y con nuestra afición que abarrotó el estadio. Lo que vivimos esa noche fue algo sin precedentes, no tienes idea de cómo apoyan en Sacramento, la presión de los aficionados era muy grande, había mucho ruido y uno de futbolista con ese aliento se motiva aún más, lo dimos todo por el club, nuestra ciudad y la USL, ya en la tanda de penales, de la forma en que se cobraron los mismos, le dio confianza a nuestro portero y Rodrigo López los terminó de matar. Kobe Bryant inmortalizó la frase “Job is not done” (El trabajo no está terminado) y ahora les toca enfrentar a otro equipo de la MLS en el Orlando City. ¿Cómo ve al rival de turno? Así es, el trabajo no ha concluido y aún queda mucho por hacer, esta versión del Orlando City es muy fuerte, tiene incorporaciones importantes y en la liga están peleando en los primeros lugares, lastimosamente, el brasileño Pato no podrá ser de la partida por lesión deseaba tanto enfrentarlo. Pese a todo esto, nosotros estamos tranquilos, seguimos trabajando y tenemos muchos deseos de dar un gran partido.