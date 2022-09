Olimpia viajó a Nicaragua para su duelo contra Diriangén

Una de las incertidumbres para este partido era si Rodríguez viajaba con el León debido a los rumores que han transcurrido en los últimos días. Edwin nos comentó que todavía no hay ninguna novedad sobre su futuro.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, comenta cómo se encuentra anímicamente el equipo luego de que han cosechado dos partidos sin conseguir la victoria en la Liga local.

“Nosotros estamos tranquilos, desde que juego al fútbol he ganado, perdido y empatado, y no siempre he ganado. Pero siempre estoy preparado para ganar el próximo”, dijo Troglio.

Los dirigidos por Pedro Troglio quieren dar el primer golpe ante el Diriangén en el partido de ida de la Liga Concacaf.

ADEMÁS: Emilio Izaguirre: “Mi deseo era retirarme en diciembre de 2022 en el Ciclón”

“Vamos con confianza, son 180 minutos y es muy importante traer un resultado positivo para poder cerrar la serie mas tranquilo”.

Troglio se refirió al equipo nicaragüense como un rival duro y fuerte y que no fue casualidad que dejó fuera al Comunicaciones.

“Es un equipo duro que juega muy bien de la mitad del campo hacia adelante, sus jugadores tienen un buen juego y son muy rápidos”.

Además, “es un partido difícil porque la cancha es complicada, chica, y ellos la conocen bien, pero nosotros vamos tranquilos para hacer un buen partido como visitantes”.

Pedro se encuentra contento y encantado con sus jugadores a pesar de los resultados obtenidos. “A mí me encanta, el Olimpia me encanta, como juega el equipo, se defiende y se ataca bien. Los jugadores no se levantan todos los días bien”, dijo el estratega.

Olimpia ha sido criticado por el juego que desarrolla, pero Pedro dice que no es tan sencillo jugar elaborado cuando el contrario solo se dedica a defender.

“El tiki tiki no es tan fácil jugarlo cuando el otro equipo juega con 10 jugadores metidos, y nosotros atacamos con 7, siempre hay una superioridad defensivamente del equipo contrario”, finalizó Troglio previo al duelo ante Diriangén en Nicaragua.