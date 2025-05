Real Betis vs Chelsea EN VIVO: hora y canal dónde ver final de Conference League

Breslavia, Polonia.- Betis y Chelsea juegan este miércoles en el Municipal de Breslavia (Polonia) la final de la Liga Conferencia, en la que el equipo verdiblanco tiene una cita con la historia ante uno de los grandes del fútbol europeo y en la que se miden maestro, el chileno Manuel Pellegrini, y discípulo, el italiano Enzo Maresca.

En su primera final europea, el Betis mide sus fuerzas con un gigante ya clasificado para la Liga de Campeones que, sobre el papel, lo supera en casi todo excepto en la fe que ha inculcado en sus pupilos su entrenador y en la certeza de que el título es posible a un partido y si despliega su juego desacomplejadamente con el apoyo de una 'marcha verde' de más de veinte mil béticos -doce mil con entrada- que han viajado a Polonia.

Esta Conference es una obligación para el Chelsea. No un deseo ni un sueño, una obligación. Porque el presupuesto de los ingleses es mayor que el de resto de clubes que han participado en ella, porque desde que llegó Todd Boehly en 2022 se ha gastado más de 1.000 millones de libras en fichajes y porque no estar en esta final, dado el nivel de los rivales anteriores, hubiera sido un fracaso.

Además, en el club se ha extendido el objetivo de ser la primera entidad en la historia en ganar la Champions, la Europa League y la Conference, y así se han encargado de repetirlo en los últimos días líderes como Enzo Maresca y Moisés Caicedo.

Ante ello, Pellegrini ha insuflado ambición, 'enchufado' a toda su plantilla y ensayado en el tramo final liguero una vez conseguida la clasificación para la Liga Europa para una cita en la que pondrá en liza un once muy rodado y reconocible en una columna vertebral que girará en torno al estadounidense Johnny Cardoso en el mediocentro y en el talento omnipresente de Isco Alarcón en la decisiva línea de tres mediapuntas.

Cardoso representa el equilibrio defensivo y el metrónomo del control del balón y su salida en el centro del campo verdiblanco y sobre Isco, reforzado en una segunda juventud por su vuelta a la selección, descansan la mayor parte de las opciones de creación, desborde y último pase de los pupilos de Pellegrini.

Con la duda por problemas físicos del argentino Giovani Lo Celso, quien podría tener sus opciones a lo largo del partido, Pellegrini se debate también con la incógnita de si alineará en la portería al meta de esta competición, Fran Vieites, también saliente de una lesión, o de si lo hará con el veterano Adrián San Miguel.

El balón parado del Chelsea será una de las facetas en las que los verdiblancos habrán de estar más atentos y, en esta faceta, será clave la concentración en los laterales y el papel del eje de la zaga, que compondrá el brasileño Natan de Souza y uno de los capitanes del equipo, Marc Bartra.

Pablo Fornals acompañará a Johnny Cardoso en el mediocentro, mientras que las alas de la mediapunta serán cosa del decisivo Antony Dos Santos y el marroquí Ez Abde, con opciones también para el canterano Jesús Rodríguez; y el nueve será para el congoleño Cédrick Bakambu, único delantero centro específico del plantel.

El Betis, en todo caso, se encomendará al balón para ganar su primer título europeo ante un rival de fútbol directo ante el que será clave el manejo de los tiempos, el control del escenario y la concentración de los protagonistas desde el pitido inicial del bosnio Irfan Peljto.

Por su parte, Enzo Maresca ha incidido en el descanso como factor diferencial para esta final. Mientras que el Real Betis jugó su intrascendente partido de liga el viernes, el Chelsea se jugó la clasificación a la próxima Champions el domingo. Es decir, los 'Blues' tendrán 48 horas menos de descanso.

"No sé si esto lo decide la UEFA, la Premier o la Liga, pero no es normal que en una final europea un equipo tenga 48 horas más de descanso que otro", señaló Maresca, que podrá contar con la mayoría de sus futbolistas este miércoles, más allá del suspendido Mykhailo Mudryk y el no inscrito Romeo Lavia.

No habrá mucha experimentación por parte del italiano, que volverá a darle la titularidad en la portería a Filip Jorgensen, como ha sido habitual en esta competición, los laterales serán para Reece James y Marc Cucurella y el centro de la defensa para Tosin Adarabioyo y Colwill. El centro del campo, la zona más fuerte del Chelsea, estará poblado por el doble pivote que forman Caicedo y Enzo Fernández, con Cole Palmer de enganche.

El jugador inglés, el mejor del Chelsea la temporada pasada, solo ha marcado un gol en los últimos 22 partidos y no ha visto puerta en los siete que ha disputado en la Conference.

Arriba, Maresca dará la oportunidad a Pedro Neto por una banda, a Jadon Sancho por la otra y en punta de ataque reaparecerá Nico Jackson, que se ha perdido los tres últimos partidos de Premier por suspensión.

Alineaciones probables:

Betis: Adrián; Aitor Ruibal, Natan, Bartra, Ricardo Rodríguez; Johnny Cardoso, Fornals; Abde, Isco, Antony; y Bakambu.

Chelsea: Jorgensen; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo, Caicedo, Palmer; Neto, Sancho y Jackson.

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia).

Estadio: Municipal de Breslavia.