Luis Alvarado responde sobre el posible llamado de Valerio Marinacci

Hemos conocido que ya están en trámites para convocar al futbolistas italiano de sangre hondureña, Valerio Marinacci, lateral izquierdo del equipo Sub-19 de la Lazio.

¿Qué nos puede comentar al respecto?

“Nosotros queremos potenciar a este equipo. Casualmente hace poco se me acercó alguien y me dijo: ‘Profe, allí hay un jugador, aunque sé que a usted no le gustan los extranjeros’, y allí mismo yo le detuve. No, esto se ha malinterpretado. En ningún momento dije que no quiero a legionarios, simplemente dije que para el Premundial me la jugaba con catrachos porque había que presentar una lista y a esos jóvenes era a los que conocía.

Fuimos con ellos y logramos el boleto al Mundial, pero ahora depende de ellos si se mantienen en los próximos nueve meses o si le dan la brecha a otro jugador que les quite el cupo. Si viene un portero que sea mejor del que tenemos, es bienvenido, así como un defensa central. Si viene un jugador como Valerio y es mejor de los que ya tenemos, sin duda que es bienvenido. Queremos poner a Honduras en lo más alto y por ello necesitamos a los mejores guerreros”.

Valerio comenta que desea jugar con Honduras. ¿Qué tan real es esta posibilidad?

“Está dentro del radar así como todos los jugadores elegibles que podemos tener. En estos nueve meses podemos observar jugadores que no han estado en este proceso. Para jugar con Honduras hay que conocer las canchas y el ambiente que hay. No hay una fecha cuando podría venir, todo eso lo maneja la federación, en su momento se sabrá cuando venga un jugador. Lo más importante es tenerlos en persona. Con Valerio, el idioma no deja de ser un distante para tener comunicación fluida, ya teniéndolo cerca se puede platicar, buscar un traductor, etc, para que se pueda sentir cómodo, mostrar su talento y que pueda ser parte del equipo”.

¿Qué tan cerca le siguen la pista a Marinacci?

“Se le da seguimiento a Valerio como a todos los jugadores que ustedes han visto por los medios digitales. Solo he visto cinco partidos completos de él en su categoría. Me parece un jugador físicamente importante; al vivir en Europa tiene otro tipo de alimentación y formación, por lo que allí es bien dotado. Él empezó como delantero, luego pasó a extremo izquierdo y ahora es lateral, que son aspectos a tomar en cuenta en donde puede ser más util con Honduras en caso que sea tomado en cuenta ya sea en esta selección o futuras.

Así es con todos. No podemos mencionar nombres porque se crean falsas expectativas sobre los jugadores. Nosotros hacemos nuestro trabajo silencioso y en el momento oportuno van a venir. Es importante hacerles saber que no podemos traerlos a todos, tenemos que observarlos. Cuando vengan se mostraran y cuando eso pase, o se quedan con el puesto o regresan hacia sus equipos”.

Valerio no ocupa tener su pasaporte listo para ser convocado a un microciclo y tenerlo de cerca...

“Ya sea de cualquier país, lo importante es que venga y esté con nosotros. A veces va más allá de ser un buen jugador, sino también cómo te involucras en la parte grupal. Si es muy buen jugador y marca diferencia sobre a los que tenemos, lo necesitaremos, pero no podemos traer a alguien extranjero a que sea suplente, pues deben ser la solución”.

¿Quién maneja el tema para facilitar su convocatoria?

“Yo solamente en la parte administrativa, yo solamente observo a los jugadores. Si veo que tienen las características que necesitamos paso el informe a la parte administrativa y ellos allí hacen su parte correspondiente”.

¿Mantiene comunicación directa con Marinacci?

“No, en lo absoluto”.

Fenafuth se ha puesto en comunicación para facilitar la convocatoria de Keyrol Figueroa... pero Honduras lo quiere para el proceso Sub-17.

Es un tema complejo. Hay edades que hay que respetarlas y consideramos que Keyrol está en un paso ascendente fenomenal, pero no hay que apresurarlo. Si bien es cierto, tiene muchísimo potencial, es importante que tenga un proceso Sub-17, que la rompa en esa categoría y luego paso a paso que milite en la Sub-20, de allí ascienda a la Sub-23 y la Mayor. Esto si él y su familia deciden que juegue por Honduras porque hay que tener en cuenta que tiene opciones para jugar con otros países y hay que ver por cuál se va a decidir.

¿Así que descarta a Keyrol para la Sub-20 que jugará el Mundial?

Sí. Por ahora son los jugadores nacidos en el año 2003 y 2004. Eventualmente un par de 2005 como el caso del portero Juergen García (Lone FC, Segunda División) y Afronit Tatum que juega con Real España en Liga Nacional y Concacaf. Son jugadores que están un pasito adelante de la de edad que les corresponde; ellos, al igual que Keyrol, tienen la edad para jugar en la próxima Sub-20, así que no hay prisa. Ahorita la prioridad son los Marco Aceituno, Jefryn Macías y Dimitri Gordon.

Johann Chirinos, futbolista del Orlando City juvenil y Joyner Castillo del segundo equipo del Houston Dynamo también son aptos para la Sub-20...

A Johann lo tuve en el proceso pasado cuando dirigía a la Sub-17; en ese entonces él jugaba en el Atlanta United. Su caso es el mismo, es nacido en 2005 y tiene la edad para jugar en la próxima Sub-20.

Joyner estuvo en un doble amistoso contra Guatemala en el pasado febrero, pero lastimosamente, como se le comenté a él, no fueron sus mejores partidos y aquí ocupamos que cuando vengás, la rompás. Es muy buen jugador, tiene condiciones. Recién esta semana estuve platicando con él y en cualquier momento podría aparecer.

Todos los nombres de los legionarios que nos mencionan no son desconocidos, ya hemos tenido contacto con ellos o los hemos traído, o estamos allí, como Julian Martínez, quien para el microciclo que lo ocupaba en Siguatepeque se había ido una semana antes a Uruguay. Él lleva seis meses jugando en el fútbol charrúa y está en el radar.