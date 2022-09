Manuel Keosseián se encuentra firme con Marathón: “Yo no abandono el barco y menos en las situaciones difíciles”

¿Cómo está el equipo después de la racha negativa?

“En el último partido tuvimos todo para ganar por las oportunidades que gestamos, pero encontramos un portero que salvó cuatro o cinco pelotas de gol, y ellos en la pocas llegadas que tuvieron nos hicieron el gol. Estamos en una racha adversa; sin embargo, con trabajo y dedicación saldremos de esto”.

Se viene un rival complicado el Olancho Fc: “Si se viene un rival difícil, todos son difíciles. Ellos vienen de ganar un partido importante, juegan en su casa, son un equipo nuevo y fortalecido, pero Marathón tiene que sacar esa casta para sumar tres puntos que necesitamos y que nos permitirían estar en puestos de clasificación”.

¿Dónde está la clave para que su equipo mejores y consiga los resultados?

“Marathón en lo que es su funcionamiento ha hecho cosas buenos, pero también es real que mínimo deberíamos tener al menos cuatro puntos más, eso quiere decir que estaríamos en posiciones de clasificación. Hay que seguir mejorando, aveces los resultados son esquivos y lógicamente se puede perder la confianza de todos”.

“Yo he convivido en este equipo por muchos años y he pasado por momentos buenos o difíciles y en las malas rachas la mejor forma con la que salimos fue con la unión del cuerpo técnico, jugadores y la afición que yo se que gran parte nos apoya”.

Manuel Keosseián mandó un mensaje a los seguidores del monstruo verde:

“Quiero aprovechar para pedirle disculpas a la afición del equipo por el entre dicho que tuve con algunos. No merecen, no merece ninguno ni los que insultan porque son incusa de Marathón, pero la gran mayoría que quiere al club y que lo apoya aquí está. No estuvo bien lo qué pasó y yo no me sentí bien después del partido. Es el momento de estar todos porque ellos juegan un papel importante”.

¿Cómo suplirán la ausencia de Juan Obelar?

“Suplir con nada, el cuerpo técnico sigue el mismo, Juan se fue ayer y nosotros vayamos a seguir trabajando de la misma manera”.

¿Cómo valora los cambios internos del equipo?

“No hago una valoración de los cambios, simplemente soy el entrenador y busco lo mejor para mi equipo. Sergio Peña ha jugado muchas veces de central, Isaac ha jugado hasta de media punta en la selección y ustedes lo han aplaudido para eso estamos nosotros para encontrar el mejor rendimiento de ellos y que le ayude al equipo”.

¿Qué opinión le merece que a pesar del mal momento que están pasando y un triunfo los pone en cuarto lugar?

“Es lo que yo digo, el equipo ha hecho méritos para ganar y con tres puntos seríamos cuartos, quizás por diferencia de goles no. Todos es muy parejo”.

¿El Yankel Rosenthal ya no es solo una caldera para los rivales, ahora ustedes también sienten la presión?

“Es normal. En algún momento se va conseguir lo que antiguamente se conseguía en el Yankel que era una caldera, en algún momento va pasar, ojalá sea en este momento”.

¿Piensa qué hay mucha distancia futbolística entre Marathon y los demás equipos que están arriba?

“Hay algunos equipos, Olimpia, Motagua y Real España que tienen continuidad en su plantel desde hace mucho tiempo, el Vida es otro que ha incorporado y ha estado en la pelea en los últimos torneos, pero nosotros vamos a estar en la pelea. Este equipo va a clasificar, ojalá lo hagamos en los puestos más altos, y después cuando se vengan las instancias del uno contra uno este equipo es muy fuerte”.

¿Nunca ha pensado en hacerse a un lado?

“Es que nosotros estamos con seis partidos sin ganar y estamos a tres puntos de clasificación. Yo soy hombre de lucha, yo no me doblego, no abandonó el barco a no ser que me tiren al mar y ahí tengo que nadar, pero yo no me bajo y menos en las situaciones difíciles”.

VEA: Diego Vázquez sobre el amistoso ante la Argentina de Messi: “No existe el guante blanco”