Nadadores capitalinos demostrarán su destreza en la alberca de la Copa Tiburones 2022

Asimismo, la directiva detalló que en los días que se desarrolle el evento se llevarán a cabo una jornada matutina de eliminatorias, en donde clasificarán los ocho mejores para la jornada vespertina hacia las finales de las respectivas categorías.

“Como son los ocho mejores son pruebas más reñidas, más competitivas y al final de esas pruebas se premian todas las categorías de acuerdo a su competencia que ganó, se le da una premiación en medallas y al final de la jornada cada día se hacen las pruebas de relevo, donde compiten por equipos en 50, 100, 200 mixto y eso es lo que se realiza al final de cada jornada en cada día, se llama competencia de relevos en donde son cuatro nadadores por prueba, tanto niños como niñas”, destacó Alvarado.

La realización de la Copa Tiburones por primera vez en al menos 10 años es motivo de alegría para los nadadores que anhelan darlo el todo por el todo en la alberca para mejorar sus récords y de paso empezar a escribir con letras doradas hazañas dentro del agua.

Para los atletas inscritos, la realización del evento supone un reconocimiento al esfuerzo realizado en cada año que llevan dentro de su gran pasión: la natación.

“Representa mi proceso como nadadora, cuánto me he esforzado durante los entrenamientos que he tenido aquí”, comentó a EL HERALDO Nicol Velásquez, nadadora de 14 años que compite en la categoría de juveniles A, en donde su principal misión será mejorar sus marcas.

Por su lado, Andrea Rosales, de 17 años de edad y competidora en la categoría senior, mencionó que espera hacer un buen trabajo dentro de la alberca y representar muy bien a su equipo.

“Representa el trabajo duro del equipo y cuánto tiempo llevamos formando el equipo y el compañerismo que tenemos entre nosotros. Esta es nuestra primera Copa Tiburones en donde va a participar todo el equipo, los que están listos y ojalá representemos bien y la ganemos”, indicó la entusiasmada atleta.