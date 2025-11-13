  1. Inicio
Conozca el circuito que se desafiará este domingo en la decimocuarta Vuelta

El anillo periférico de la capital será un mar de emociones este 16 de noviembre. El circuito comprende 32 kilómetros y habrá cinco puestos de hidratación

  • 13 de noviembre de 2025 a las 17:24
6:00 de la mañana iniciará la competencia con la salida de la Élite masculina y Sub-23.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El sube y baja está listo para probar las piernas de los competidores.

Alrededor de mil ciclistas reservaron cupo para ser parte de la Vuelta EL HERALDO 2025, que tendrá nuevamente un circuito que ya está patentizado con la competencia del pedal más numerosa del país: el anillo periférico de la capital.

Últimas horas para inscribirte en la Vuelta EL HERALDO 2025

Desde la segunda edición (2013), esta vía se ha convertido en el epicentro de las emociones y en el que se coronan los mejores del ciclismo hondureño y de la región.

A diferencia de ediciones anteriores y tal como en 2024, en esta decimocuarta Vuelta la ruta se ve alterada por los trabajos de construcción que se están haciendo en el desvío hacia el Campo de Parada Marte.

Se sale desde el Coliseum

Serán 32 kilómetros de adrenalina, intensidad, fatiga, sudor, anhelo, cansancio y mucha alegría.

Los corredores saldrán del Nacional de Ingenieros Coliseum, recorrerán el anillo periférico de oriente a norte, regresarán en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín y posteriormente tomarán el retorno hasta la nueva Embajada de Estados Unidos para luego llegar al sitio de inicio y que también está definido como punto de meta.

El anillo periférico de Tegucigalpa será el circuito de la decimocuarta edición de la Vuelta Ciclística El Heraldo 2025.

 (Foto: El Heraldo)
"La Vuelta ha sido un eje importante para impulsar este deporte”: Patricia Wilson, Aguazul

Durante el trayecto habrá cinco puestos de hidratación para abastecer de agua a los participantes: cercanías de la colonia San Miguel, abajo del puente de la Basílica Suyapa, frente a la colonia Víctor Ardón, en la subida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la cuesta del desvío hacia el aeropuerto.

El carril izquierdo está predestinado para los ciclistas, mientras que el derecho será para automóviles. Algunos accesos estarán cerrados parcialmente y otros de forma total. Además, en el circuito estarán las fuerzas vivas y de seguridad para atender a los participantes ante cualquier eventualidad que surja.

Los ciclistas, distribuidos en 33 categorías, desafiarán una vía a la que muchos llaman serrucho por su relieve irregular. Este domingo 16 de noviembre el anillo periférico albergará una gran fiesta

Erlin Varela
Erlin Varela
Periodista

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.

