Conozca el circuito que se desafiará este domingo en la decimocuarta Vuelta

Tegucigalpa, Honduras.- El sube y baja está listo para probar las piernas de los competidores. Alrededor de mil ciclistas reservaron cupo para ser parte de la Vuelta EL HERALDO 2025, que tendrá nuevamente un circuito que ya está patentizado con la competencia del pedal más numerosa del país: el anillo periférico de la capital.

Desde la segunda edición (2013), esta vía se ha convertido en el epicentro de las emociones y en el que se coronan los mejores del ciclismo hondureño y de la región.

A diferencia de ediciones anteriores y tal como en 2024, en esta decimocuarta Vuelta la ruta se ve alterada por los trabajos de construcción que se están haciendo en el desvío hacia el Campo de Parada Marte.



Se sale desde el Coliseum

Serán 32 kilómetros de adrenalina, intensidad, fatiga, sudor, anhelo, cansancio y mucha alegría. Los corredores saldrán del Nacional de Ingenieros Coliseum, recorrerán el anillo periférico de oriente a norte, regresarán en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín y posteriormente tomarán el retorno hasta la nueva Embajada de Estados Unidos para luego llegar al sitio de inicio y que también está definido como punto de meta.