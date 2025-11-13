Conozca el circuito que se desafiará este domingo en la decimocuarta Vuelta

Tegucigalpa, Honduras.- El sube y baja está listo para probar las piernas de los competidores.
Alrededor de mil ciclistas reservaron cupo para ser parte de la Vuelta EL HERALDO 2025, que tendrá nuevamente un circuito que ya está patentizado con la competencia del pedal más numerosa del país: el anillo periférico de la capital.
Desde la segunda edición (2013), esta vía se ha convertido en el epicentro de las emociones y en el que se coronan los mejores del ciclismo hondureño y de la región.
A diferencia de ediciones anteriores y tal como en 2024, en esta decimocuarta Vuelta la ruta se ve alterada por los trabajos de construcción que se están haciendo en el desvío hacia el Campo de Parada Marte.
Se sale desde el Coliseum
Serán 32 kilómetros de adrenalina, intensidad, fatiga, sudor, anhelo, cansancio y mucha alegría.
Los corredores saldrán del Nacional de Ingenieros Coliseum, recorrerán el anillo periférico de oriente a norte, regresarán en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín y posteriormente tomarán el retorno hasta la nueva Embajada de Estados Unidos para luego llegar al sitio de inicio y que también está definido como punto de meta.
Durante el trayecto habrá cinco puestos de hidratación para abastecer de agua a los participantes: cercanías de la colonia San Miguel, abajo del puente de la Basílica Suyapa, frente a la colonia Víctor Ardón, en la subida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la cuesta del desvío hacia el aeropuerto.
El carril izquierdo está predestinado para los ciclistas, mientras que el derecho será para automóviles. Algunos accesos estarán cerrados parcialmente y otros de forma total. Además, en el circuito estarán las fuerzas vivas y de seguridad para atender a los participantes ante cualquier eventualidad que surja.
Los ciclistas, distribuidos en 33 categorías, desafiarán una vía a la que muchos llaman serrucho por su relieve irregular. Este domingo 16 de noviembre el anillo periférico albergará una gran fiesta