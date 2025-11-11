Fuerzas vivas ajustan detalles para afianzar la seguridad en la Vuelta

Este martes se realizó la reunión técnica entre EL HERALDO y las fuerzas vivas, en la que se discutieron los detalles logísticos y de seguridad para el evento.

Tegucigalpa, Honduras.- La seguridad necesaria y apropiada será parte de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2025 para el próximo domingo 16 de noviembre en Tegucigalpa.

El encuentro tuvo lugar en Café Índigo, también patrocinador oficial de la competencia.

En la mesa de trabajo participaron representantes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), gerencia de Deportes y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Hondureña, Policía Municipal y el Grupo Especializado en Seguridad (GES).

Durante la sesión, Eddy Montalván, gerente de Mercadeo de EL HERALDO, presentó la ruta oficial y el plan de acción del evento, asegurando que el trabajo interinstitucional es clave para garantizar el éxito.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Este es un evento de la capital que pone al país en una vitrina positiva. En todas las ediciones solo hemos tenido un incidente, lo que refleja la buena organización y el compromiso de todos los involucrados”, afirmó.

Por su parte, Manolo Laguardia, del Cuerpo de Bomberos, destacó que el operativo abarcará todo el recorrido del anillo periférico y pidió comprensión a la ciudadanía ante los cierres temporales de vías.