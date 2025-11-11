  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Cruz Roja lista para primeros auxilios en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

Manuel Márquez, representante de la Cruz Roja Hondureña, informó que el equipo estará preparado para atender cualquier eventualidad durante la Vuelta Ciclística de EL HERALDO, enfocándose en la primera línea de atención y primeros auxilios antes de cualquier traslado hospitalario.

  • 11 de noviembre de 2025 a las 16:06
El Heraldo Videos