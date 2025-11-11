Elecciones Honduras 2025
Selección de Honduras
Miss Universo 2025
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Chatbot inteligente
Inicia un chat
Avatar interactio
Conversa sin límites
Chatbot inteligente
Explora propuestas de campaña
Avatar interactivo
Resuelve tus dudas del proceso
◀
Perfiles
Candidatos
Cómo
Votar
Dónde
Votar
El Heraldo
Verifica
Pódcast
▶
FALTAN
30
DÍAS
05
HORAS
01
MIN
01
SEG
SEGUIR COBERTURA
FALTAN
30
DÍAS
05
HORAS
01
MIN
01
SEG
SEGUIR COBERTURA
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
Cruz Roja lista para primeros auxilios en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO
Manuel Márquez, representante de la Cruz Roja Hondureña, informó que el equipo estará preparado para atender cualquier eventualidad durante la Vuelta Ciclística de EL HERALDO, enfocándose en la primera línea de atención y primeros auxilios antes de cualquier traslado hospitalario.
Grupo OPSA
seguir +
11 de noviembre de 2025 a las 16:06
El Heraldo Videos
Videos deportes
La selección de Honduras viaja a Nicaragua en busca del Mundial 2026
Erlin Varela
Videos deportes
Jorge Salomón destaca unidad y compromiso de la selección hondureña
Erlin Varela
Videos deportes
Cruz Roja lista para primeros auxilios en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO
Grupo OPSA
Videos deportes
Reinaldo Rueda y la selección listos para duelo clave en Nicaragua
Erlin Varela
Videos deportes
Honduras cerca de sellar su clasificación al Mundial 2026 en Concacaf
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Último entrenamiento y rumbo a Nicaragua: Honduras lista para el duelo decisivo
Erlin Varela
Videos deportes
Brayan Acosta: “Dos finales para asegurar nuestra clasificación al Mundial”
Grupo OPSA
Videos deportes
Lista y motivada: la selección suma a Luis Palma para el duelo clave ante Nicaragua
Erlin Varela
Videos deportes
Con confianza y energía, la selección se prepara para el duelo clave ante Nicaragua
Erlin Varela
Videos deportes
Honduras se prepara con intensidad para el duelo clasificatorio ante Nicaragua
Erlin Varela
Videos deportes
Olimpia analiza lista de técnicos para reemplazar a Eduardo Espinel tras su renuncia
Jefry Sánchez
Videos deportes
Kervin Arriaga revela lo que dijo en España de Honduras y le responde al Fantasma
Redacción El Heraldo