Chelito Martínez se olvida del Motagua y advierte; “Marathón es mi equipo favorito”

Tal vez no anotar, pero sí hacer un buen trabajo para que el equipo tenga un buen resultado.

Siempre nos preparamos en la semana, lo ejecutamos, gracias a Dios me salió de la mejor manera.

Estoy agradecido con Dios, porque consolidarme con Marathón no es fácil, vienen compañeros nuevos, la competencia es muy dura, nos preparamos a todo, en cada entreno me tiro de cabeza para mantenerme ahí y estoy agradecido con Dios por estar en el equipo titular.

Respeto mucho a Diego, esto es un partido de tres puntos, lo vamos a ir a pelear, Marathón tiene para ir a proponer y lo vamos a ir a pelear.

¿Si anota lo va a celebrar?

Claro, ¿por qué no? No tenemos pasado en Motagua, ¿por qué no celebrarlo?