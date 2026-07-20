¿El noveno en camino? Polémico guiño por el Balón de Oro que consuela a Messi

Tegucigalpa, Honduras.- Apenas unas horas después de que la Selección Argentina fuera vapuleada táctica y futbolísticamente por la España de Lamine Yamal, Rodri y Cubarsí, las plataformas oficiales del Balón de Oro encienden las redes sociales con una oportuna aclaración: ¿Se puede ganar el Balón de Oro sin ganar la Copa del Mundo? Esta es la gran interrogante que los organizadores del galardón plantean en una publicación que muchos interpretan como un respaldo directo a las opciones de Lionel Messi para competir por su noveno trofeo dorado.

A pesar que la Albiceleste se quedó a las puertas de la gloria, fallando en el intento de repetir un bicampeonato histórico que solo Italia y Brasil han logrado en el siglo pasado, el torneo del astro argentino fue numéricamente incuestionable. Con 8 goles y 4 asistencias en 8 partidos, la 'Pulga' cargó con el peso de su selección hasta el último día, aunque terminó perdiendo el MVP del torneo ante el mediocampista español Rodri Hernández.

“Sí, ganar el Mundial ayuda, pero no garantiza un Balón de Oro”, subrayó un artículo en la web oficial del certamen, ilustrado significativamente con una fotografía del capitán argentino y dejando en entredicho las posibilidades del rosarino de consagrarse como el mejor jugador del mundo por novena ocasión.

Otras aclaraciones

Después de la histórica remontada en semifinales a Inglaterra, fue cuando el nombre del ’10’ de Argentina comenzó a sonar fuerte para llevar el Balón de Oro a casa.