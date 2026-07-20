Terremoto en Argentina tras perder Mundial 2026: Posible retiro de Messi y DT en el aire

Buenos Aires, Argentina.- La selección de Argentina ya piensa en su futuro tras caer el domingo ante España en la final del Mundial 2026, con dudas sobre la continuidad de su capitán, Lionel Messi, y su entrenador, Lionel Scaloni. El triunfo español tras el gol de Ferran Torres en la prórroga representó un golpe de efecto para un seleccionado argentino que en los últimos años se había acostumbrado a ganar: es la primera derrota en la final de un torneo desde la Copa América 2019, cuando fue eliminado por Brasil en semifinales, cuando el ciclo de Scaloni apenas comenzaba.

Desde entonces, la 'Scaloneta' atravesó el proceso más fructífero de su historia, al agregar a sus vitrinas las Copas América de 2021 y 2024, el Mundial de Catar 2022 y la Finalissima de ese mismo año. "Por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón", rezaba la letra de una de las canciones más gritadas por los fanáticos de la celeste y blanca en el Mundial 2026, a sabiendas de que es muy poco probable que el astro dispute la próxima Copa del Mundo, a la que llegaría con 43 años. Pese a esto, a las lágrimas de Messi frente a su público este domingo tras la derrota y a que el propio futbolista ha sugerido en entrevistas que este ha sido su último Mundial, la afición argentina, el entrenador y sus propios compañeros no dan como un hecho su salida del seleccionado. Inclusive, muchos sueñan con tenerlo, al menos, hasta la Copa América de 2028, año en que vence su contrato con su club actual, el Inter Miami. "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió este lunes el capitán en sus redes sociales, en una publicación en la que no hizo referencia a su futuro con la celeste y blanca.

Scaloni, con un pie afuera

La continuidad del entrenador Lionel Scaloni parece todavía más difícil, sobre todo tras sus declaraciones este domingo después de la derrota antes España. Consultado por la prensa por su continuidad una vez finalizado su contrato a finales de 2026, el entrenador fue claro: "Hasta diciembre y después seguramente corte, igual lo tengo que hablar con el presidente (de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia)".