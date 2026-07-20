Nuevo Ranking FIFA: España da golpe definitivo tras el Mundial y el duro castigo para Argentina

La coronación de España como campeón del Mundial 2026 dejó movimientos importantes en el Ranking FIFA. Así queda tras la última actualización.
10. México / 1754.30 puntos.
9. Países Bajos / 1775.54 puntos.
8. Bélgica / 1778.36 puntos.
7. Portugal / 1787,85 puntos.
6. Marruecos / 1803,99 puntos.
5. Brasil / 1804.92 puntos.
4. Inglaterra / 1922.83 puntos.
3. Francia / 1948.97 puntos.
2. Argentina / 1970.37 puntos.
1. España / 1995.88 puntos.
Así queda el Ranking FIFA de las mejores selecciones tras el final Mundial 2026.