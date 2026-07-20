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Nuevo Ranking FIFA: España da golpe definitivo tras el Mundial y el duro castigo para Argentina

Así queda el top 10 de las mejores selecciones del Mundo tras el final de United 2026

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 10:32
Nuevo Ranking FIFA: España da golpe definitivo tras el Mundial y el duro castigo para Argentina
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La coronación de España como campeón del Mundial 2026 dejó movimientos importantes en el Ranking FIFA. Así queda tras la última actualización.

Fotos: Cortesía.
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10. México / 1754.30 puntos.

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9. Países Bajos / 1775.54 puntos.

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8. Bélgica / 1778.36 puntos.
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7. Portugal / 1787,85 puntos.

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6. Marruecos / 1803,99 puntos.
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5. Brasil / 1804.92 puntos.

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4. Inglaterra / 1922.83 puntos.

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3. Francia / 1948.97 puntos.

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2. Argentina / 1970.37 puntos.

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1. España / 1995.88 puntos.

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Así queda el Ranking FIFA de las mejores selecciones tras el final Mundial 2026.

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