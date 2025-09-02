Así es la fase de grupos donde Honduras buscará clasificar al Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes a las 6:00 PM, hora local, Honduras debutará en la fase de grupos final de la eliminatoria hacia el Mundial de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. La Bicolor se medirá ante Haití en el Ergilio Hato de Willemstad, Curazao, sede elegida por los caribeños ante la crisis política que enfrenta su país.

Este será el primero de los seis partidos que la Selección Nacional tendrá hasta el mes de noviembre, donde se conocerán a los tres clasificados directos por Concacaf a la Copa del Mundo.

Tras el cotejo del viernes, la "H" volverá a jugar el martes 9 de septiembre a las 8:00 PM en el Estadio Nacional de Tegucigalpa ante su similar de Nicaragua.

Formato

El formato en esta ronda final establece tres grupos de cuatro selecciones. Habrá dos partidos para cada país en septiembre, dos en octubre y dos en noviembre; será en este mes donde concluirá la eliminatoria y los tres líderes de grupo accederán a la justa mundialista. Honduras, en octubre, recibirá el 9 a Costa Rica en el Morazán de San Pedro Sula y el 13 recibirá en Tegucigalpa a Haití.

El 13 de noviembre visitará Nicaragua y el 18 de ese mes le hará los honores a Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, cotejo donde posiblemente ambas selecciones se jueguen el boleto al Mundial. Si Honduras llegase a ser segunda de grupo, el sueño mundialista seguirá intacto ya que deberá disputar un repechaje intercontinental donde estará el séptimo de Conmebol, Nueva Caledonia (por Oceanía), una selección de África, una de Asia y dos de Concacaf. Las dos selecciones de Concacaf serán los dos mejores segundos, o sea que un segundo lugar (con menos puntos o peor diferencia de goles) quedará fuera.

Repechaje

Este repechaje se jugará en México, específicamente Monterrey y Guadalajara en marzo de 2026 y de las selecciones que estarán, solo dos conseguirán los últimos dos boletos a United 2026.

El formato aprobado por FIFA es enfrentar en dos llaves de semifinales a los cuatro equipos peor ubicados en el ranking de los seis clasificados, mientras que los dos mejor ubicados enfrentarán a los ganadores en la final de cada llave. Tras ello, los dos vencedores conseguirán su cupo en la justa que iniciará en junio del próximo año.

Grupos en la ronda final