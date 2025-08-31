  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?

China está construyendo un estadio en El Salvador que será uno de los mejores y más lujosos en Latinoamérica, ¿y Honduras?

  • 31 de agosto de 2025 a las 15:18
¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?
1 de 10

¿Por qué China sí está construyendo un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no? La nación asiática hizo esta donación y el estadio será el mejor de Centroamérica, ¿qué pasa con Honduras?

Foto: El Heraldo
¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?
2 de 10

Así quedará el nuevo Estadio Nacional de El Salvador que será inaugurado en el 2027 y tendrá capacidad para 50 mil personas.

Foto: Cortesía redes
¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?
3 de 10

Actualmente se encuentra en trabajos de terracería y se ubica en las instalaciones de la exEscuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, a un costado de la calle El Espino y la avenida Jerusalén, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

 Foto: Cortesía redes
¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?
4 de 10

El proyecto, financiado desde el 2019 con fondos donados por la República Popular de China, contempla un moderno escenario con capacidad para al menos 50,000 aficionados, además de áreas para prensa, deportistas, zonas VIP y un estacionamiento para 2,000 vehículos.

 Foto: Cortesía redes
¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?
5 de 10

La ejecución está a cargo de la empresa China State Construction, que inició operaciones en El Salvador en 2023. De acuerdo con la planificación, la estructura principal estaría finalizada a finales de 2025, mientras que en 2026 se desarrollarían los trabajos tecnológicos y de acabados.

 Foto: Cortesía redes
¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?
6 de 10

El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró el pasado 30 de noviembre de 2023 que este será “el estadio más moderno de Latinoamérica y el más grande de Centroamérica”, superando así al Estadio Nacional de Costa Rica, también donado por el gobierno chino e inaugurado en 2010.

 Foto: Cortesía redes
¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?
7 de 10

El costo del estadio es mayor a los 100 millones de dólares y se hizo como una donación de la República Popular China por las relaciones con El Salvador.

Foto: Cortesía redes
¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?
8 de 10

¿Y Honduras? Desde que Honduras estableció relaciones con China, se han firmado acuerdos de cooperación en el ámbito de deportes. Hasta el momento, China ha donado dinero y uniformes para distintas disciplinas deportivas.

Foto: Cortesía redes
¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?
9 de 10

Sin embargo, el actual gobierno no pidió a China que le construyera un estadio y se ha centrado en que la nación asiática brinde apoyo en otras áreas como puertos, represas o carreteras.

Foto: Cortesía redes
¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?
10 de 10

La razón por la que China no construirá un estadio en Honduras es porque el gobierno de Xiomara Castro no ha pedido que la potencia asiática apoye en este aspecto. Hace unos meses lo que se gestionó fueron dos pantallas gigantes para el Estadio Nacional y Morazán por parte de una empresa de telecomunicaciones china.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos