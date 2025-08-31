¿Por qué China sí construye un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no?

¿Por qué China sí está construyendo un lujoso estadio en El Salvador y en Honduras no? La nación asiática hizo esta donación y el estadio será el mejor de Centroamérica, ¿qué pasa con Honduras?
Así quedará el nuevo Estadio Nacional de El Salvador que será inaugurado en el 2027 y tendrá capacidad para 50 mil personas.
Actualmente se encuentra en trabajos de terracería y se ubica en las instalaciones de la exEscuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, a un costado de la calle El Espino y la avenida Jerusalén, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
El proyecto, financiado desde el 2019 con fondos donados por la República Popular de China, contempla un moderno escenario con capacidad para al menos 50,000 aficionados, además de áreas para prensa, deportistas, zonas VIP y un estacionamiento para 2,000 vehículos.
La ejecución está a cargo de la empresa China State Construction, que inició operaciones en El Salvador en 2023. De acuerdo con la planificación, la estructura principal estaría finalizada a finales de 2025, mientras que en 2026 se desarrollarían los trabajos tecnológicos y de acabados.
El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró el pasado 30 de noviembre de 2023 que este será “el estadio más moderno de Latinoamérica y el más grande de Centroamérica”, superando así al Estadio Nacional de Costa Rica, también donado por el gobierno chino e inaugurado en 2010.
El costo del estadio es mayor a los 100 millones de dólares y se hizo como una donación de la República Popular China por las relaciones con El Salvador.
¿Y Honduras? Desde que Honduras estableció relaciones con China, se han firmado acuerdos de cooperación en el ámbito de deportes. Hasta el momento, China ha donado dinero y uniformes para distintas disciplinas deportivas.
Sin embargo, el actual gobierno no pidió a China que le construyera un estadio y se ha centrado en que la nación asiática brinde apoyo en otras áreas como puertos, represas o carreteras.
La razón por la que China no construirá un estadio en Honduras es porque el gobierno de Xiomara Castro no ha pedido que la potencia asiática apoye en este aspecto. Hace unos meses lo que se gestionó fueron dos pantallas gigantes para el Estadio Nacional y Morazán por parte de una empresa de telecomunicaciones china.